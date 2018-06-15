日本民宅住宿新法上路 申請件數不多有原因

日本在新法上路前的規定是，收費提供旅客住宿的業者，除了國家戰略特區外，必須取得旅館業法的許可，但以東京都及大阪市為主的大都市，沒有取得許可的房東提供旅客住宿已行之有年；這些當時於法無據的民宅，被稱為地下民宅住宿。

（中央社東京15日綜合外電報導）日本國會去年通過住宅住宿事業法（也稱民宅住宿新法），將屋主收費提供民宅住宿納入法律規範，新法今天正式上路，但目前依法提出申請的件數並不多，未來能否普及仍待關注。

國土交通大臣石井啟一表示，期待根據新法在適當規範下提供民宅住宿服務，讓健全的民宅住宿服務普及，並在2020年時，希望達成4000萬人次觀光客訪日的目標。這是為迎接東京奧運，加上觀光立國目標，增加民宅住宿可提供更多外國旅客住宿空間。

觀光客為何選擇民宅住宿？

外國觀光客到日本玩會選擇民宅住宿，主要是考量「能感受日本文化」及「價格便宜」，現在連日本人國旅時也開始選擇民宅住宿。

新法主要內容為何？

日本放送協會（NHK）報導，屋主只要向地方政府提出申請，在每年180天的營業上限範圍內，就能把自己的空屋或大樓空房間，以收費方式經營民宅住宿；如果沒有提出申請，屋主及供刊登房屋資訊的平台業者都會受罰。

像專門提供民宅住宿資訊平台的Airbnb等業者，必須向日本政府觀光廳登記納管。

根據新法，只要沒有提出申請的民宅，民宅住宿平台業者就不能在網路上提供相關資訊。因此，各家平台業者都呼籲民宅屋主提出申請，並在網頁上將違法屋主下架。

觀光廳表示，平台業者必須對網站上所刊登的物件，確認是否已依法提出申請，及每年營業天數是否超過180天；如果刊登物件有違法嫌疑，須和地方政府合作取締。

目前日本有多少民宅住宿？

日本民間調查公司調查，日本Airbnb網站上，今年3月時共刊登了約6萬筆民宅住宿物件，但到了本月11日在新法上路前，刊登物件大幅減至2萬3000多筆。

朝日新聞報導，外國觀光客投宿京都市的人數，從2013年的113萬人次，成長到2016年的318萬人次，但這不包括所謂的地下民宅住宿旅客。

京都市政府推估，2016年投宿地下民宅住宿的觀光客，可能多達110萬人次。

為何申請件數不多？

由於法規嚴格，所以屋主向地方政府提出申請的件數不多，目前全日本僅有2700多件申請案。

根據新法，民宅住宿每年營業天數以180天為上限，在跟飯店與旅館有所區隔的同時，讓民宅住宿業者可在住宅區營業，但也必須要顧及對週邊環境造成的影響。

日本各地方政府都有自治條例，對民宅住宿業者有營業區域與期間的限制，這也是造成申請件數不多的主因之一。

例如，京都市對在住宅專用區內經營民宅住宿的業者，明定每年營業時間僅限1月15日到3月16日的管理條例，理由是為避免對市民生活帶來負面影響。

而在東京都新宿區的住宅專用區內，民宅住宿禁止在週一到週五營業。

觀光廳表示，全國150個都道府縣及各地方縣市等地中，特別為民宅住宿訂定營業限制管理條例，到1日為止共有48個。

而且，都會區的高級大樓，也陸續透過社區管理規約全面禁止民宅住宿。

民宅住宿會帶來噪音及未依規定丟棄垃圾等問題，對所在地週邊造成當地居民影響，如果想要普及民宅住宿，取得當地民眾理解是非常重要的事。

專家看法為何？

由於新法對民宅住宿的規範變嚴格，並在提出申請件數很少的情況下就上路，引發外界疑慮。專家認為，可能會有一定數量的業者持續經營地下民宅住宿。雖然新法授權地方政府可進入民宅檢查，對違法業者也課以重罰，嚴加取締的確可以減少地下業者，但嚴查將成地方政府的一項課題。

另一方面，民宅住宿因為可以讓外國人體驗日本日常生活，相當受到歡迎，若能好好利用這股熱潮，可能可以把日本日益嚴重的空屋問題，轉變為獲利資產。

專家表示，為了讓新的法規能帶來健全的民宅經濟，政府不光只是進行規範，希望還能著眼未來的優勢進行相關培育工作。而經營民宅住宿的業者，也應該要以能得到地區民眾認同作為經營目標。

新法帶來已知影響？

為迎接新法上路，Airbnb在8日下架未提出申請的物件，造成已預約者無房間可住的混亂情況。另外，警方為避免違法民宅住宿被當成犯罪溫床，將強化相關警戒措施。（譯者：黃名璽/核稿：林憬屏）1070615