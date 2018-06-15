展開天使的翅膀16日舉行 馬英九義賣助偏鄉

衛理公會社會關注委員會主席王先緻牧師表示，一頓早餐的供應，可以幫助學童在成長期間有足夠的營養，面對一天的生活。今年希望可以募集到新台幣850萬元，幫助台東、屏東50所學校1200名學童的早餐及課輔費。

中華基督教衛理公會每年都會舉辦慈善募款音樂餐會，衛理公會社會關注委員會下午舉行會前記者會，包括歌手梁一貞、台東德高國小學童、台東體中校友去年世運大競速冠軍及總統教育獎得獎人林詩婷都出席。

（中央社記者余曉涵台北15日電）第12屆「展開天使的翅膀」慈善募款音樂餐會將於16日舉行，主辦的中華基督教衛理公會今天說，前總統馬英九也提供義賣品義賣，希望可以幫助台東、屏東偏鄉學童的早餐及課輔費。

王先緻指出，今年是第12年舉行募款餐會，過去11年來，這項活動已幫助181所學校近7000人次學童，共捐出2289萬2190元，而學校的課輔班和藝術、體育課程，可讓學童發揮優勢，完成夢想，尤其台灣職棒選手有7成以上來自花東，協助台東偏鄉棒球隊發展，也為學童成為優秀的職棒選手做好預備，將來可以一展長才。

來自台東的德高國小學童在記者會上跳「原住民很忙」的舞蹈，歡樂有趣；王先緻表示，今年的募款餐會，除了有藝人呂建中（Tank）與梁一貞參與演出外，前總統馬英九應邀出席並與學童共舞，同時也提供義賣品義賣，用實際行動支持偏鄉學童。

衛理公會以「展開天使的翅膀」慈善募款音樂餐會幫助偏鄉學童的需要，並多次在花東國小、屏東和桃園復興鄉部落舉辦服務營隊，同時進入學生居住的部落村莊，做家庭探訪和物資發放。此外，衛理公會還提供部落學生清寒獎學金，邀請偏遠地區學生到台北做城鄉交流等活動，增廣見聞。

第12屆「展開天使的翅膀」慈善募款音樂餐會將於16日晚上6時30分，在台北王朝大酒店2樓國際大會堂盛大舉行。（編輯：黃于）1070615