全國大南瓜比賽淡水登場　千斤重可望破亞洲紀錄

你喝過「南瓜啤酒」嗎？ 6月23、24日在新北市淡水金色水岸舉行「全國大南瓜比賽」，已有瓜農栽種的巨無霸南瓜目測可突破千斤，可望刷新亞洲紀錄，還有全新農會產品「滬尾南瓜冬粉」，以及淡水區農會與大同大學生物工程系共同研製的南瓜啤酒，歡迎民眾來嘗鮮。

新北市引進日本品種的南瓜，經過多年改良，在淡水、三峽、三芝、鶯歌、樹林、平溪、雙溪、金山、萬里、石門及林口地區種植南瓜，面積從101年的46公頃到今年已翻倍成長、多達122公頃，每台斤價格在60-80元間，相當穩定。

為行銷淡水南瓜成為地方特色農產品，新北市特別舉辦「全國大南瓜比賽」，號召全國瓜農齊聚新北市一較高下。副市長葉惠青表示，去年全國南瓜霸主創下868.96台斤的紀錄，今年可望突破千斤。只要在活動粉絲頁留言預測冠軍南瓜王的重量，預測數字最接近者即可獲得特色農產品滬尾南瓜冬粉。