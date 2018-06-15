全國大南瓜比賽淡水登場　千斤重可望破亞洲紀錄

你喝過「南瓜啤酒」嗎？ 6月23、24日在新北市淡水金色水岸舉行「全國大南瓜比賽」，已有瓜農栽種的巨無霸南瓜目測可突破千斤，可望刷新亞洲紀錄，還有全新農會產品「滬尾南瓜冬粉」，以及淡水區農會與大同大學生物工程系共同研製的南瓜啤酒，歡迎民眾來嘗鮮。
新北市引進日本品種的南瓜，經過多年改良，在淡水、三峽、三芝、鶯歌、樹林、平溪、雙溪、金山、萬里、石門及林口地區種植南瓜，面積從101年的46公頃到今年已翻倍成長、多達122公頃，每台斤價格在60-80元間，相當穩定。
為行銷淡水南瓜成為地方特色農產品，新北市特別舉辦「全國大南瓜比賽」，號召全國瓜農齊聚新北市一較高下。副市長葉惠青表示，去年全國南瓜霸主創下868.96台斤的紀錄，今年可望突破千斤。只要在活動粉絲頁留言預測冠軍南瓜王的重量，預測數字最接近者即可獲得特色農產品滬尾南瓜冬粉。
新北市農業局長李玟表示，今年活動以「夏日萬聖節金瓜派對」為主題，推出「滬尾金瓜香粽」，將香甜的栗子南瓜包入傳統的北部肉粽，還有「南瓜荷葉包」，以及創意幸福「南瓜家常菜」，料理食譜將於全國大南瓜比賽粉絲專頁公開分享。
6月23日也將配合金瓜派對主題舉辦千人試吃活動，包含手信坊創意和菓子文化館獨家研發的「南瓜甜心塔」，以及淡水區農會與大同大學生物工程系共同研製的「南瓜啤酒」，香甜南瓜與精釀啤酒混搭，全新口感讓民眾感受南瓜的不同風味。另外，還有「南瓜主題舞蹈比賽」、南瓜豆漿、南瓜泥甜筒沙拉等料理DIY體驗，以及在地良選的農產市集，歡迎民眾到淡水參加金瓜派對。
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