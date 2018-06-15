華府將公布最終關稅清單 美中對峙升高

（中央社華盛頓14日綜合外電報導）美國預定今天公布最終中國產品關稅目標清單，但川普是否會暫時按兵不動，當成和北京談判的策略，目前還不確定。

「華爾街日報」（WSJ）引述知情人士的話披露，這項清單今天傍晚已經拍板，將對價值約500億美元的中國輸美產品造成衝擊，和今年3月宣布的金額相符。

中國外交部長王毅呼籲華府，避免在貿易上造成「雙輸」的作法。

川普經常出爾反爾，往往先出言威脅，後來又退卻，反之亦然，但他似已下定決心要對北京採取強硬態度。

喬治城大學（Georgetown University ）美中關係專案計畫主任韋德寧（Dennis Wilder）說：「現在我們看到的是討價還價的過程，川普團隊發現持續對中國施壓，中國端出的方案變得越來越好。」