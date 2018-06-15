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中央社

軍醫局與竹縣市消防合作 投入緊急救護行列

中央社2018/06/15 15:47
中央社 社會 / NOWnews
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（中央社記者魯鋼駿新竹市15日電）國防部軍醫局今天與新竹縣政府消防局、新竹市消防局簽署緊急醫療救護合作備忘錄，未來將讓國軍具有救護證照的人員投入緊急救護行列，維護民眾生命財產安全。

軍醫局長陳建同表示，災難救援已是國軍任務之一，為持恆強化緊急醫療救護技能，在與新竹市消防局、新竹縣政府消防局共同簽署備忘錄後，將建立多項醫療互惠機制，有效提供傷患妥適的醫療救護。

陳建同說，自民國86年起陸續辦理「EMT-1、EMT-2、EMT-P」訓練，至今已為國家培育出1萬多名具有救護證照的兵力，目前也已和多個縣市消防局簽立合作備忘錄，期望建立全面的合作平台，強化國軍的緊急救護技術員專業技能。

陳建同指出，軍醫局後續將在醫師人力許可下，優先支援新竹縣政府消防局和新竹市消防局醫療指導醫師，雙方可在現有架構下相互觀摩，舉辦提升緊急醫療救護品質會議、人員訓練課程及研討會，就相關研究領域與實務工作進行合作。

新竹市消防局長李世恭表示，新竹市消防局在緊急救護工作上一直有不錯表現，期盼透過與軍醫局的合作，投入國軍資源，能加強緊急救護網絡能量，以維護民眾生命財產安全。

新竹縣政府消防局長孫福佑說，國軍培訓許多具有救護證照的國軍弟兄，消防局與國軍合作後，除了讓有救護證照的弟兄可以有實際操作機會，對消防局而言，不僅是人力增多，更可以達到技術交流的美意。（編輯：李錫璋）1070615

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