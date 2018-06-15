軍醫局與竹縣市消防合作 投入緊急救護行列

陳建同說，自民國86年起陸續辦理「EMT-1、EMT-2、EMT-P」訓練，至今已為國家培育出1萬多名具有救護證照的兵力，目前也已和多個縣市消防局簽立合作備忘錄，期望建立全面的合作平台，強化國軍的緊急救護技術員專業技能。

軍醫局長陳建同表示，災難救援已是國軍任務之一，為持恆強化緊急醫療救護技能，在與新竹市消防局、新竹縣政府消防局共同簽署備忘錄後，將建立多項醫療互惠機制，有效提供傷患妥適的醫療救護。

陳建同指出，軍醫局後續將在醫師人力許可下，優先支援新竹縣政府消防局和新竹市消防局醫療指導醫師，雙方可在現有架構下相互觀摩，舉辦提升緊急醫療救護品質會議、人員訓練課程及研討會，就相關研究領域與實務工作進行合作。

新竹市消防局長李世恭表示，新竹市消防局在緊急救護工作上一直有不錯表現，期盼透過與軍醫局的合作，投入國軍資源，能加強緊急救護網絡能量，以維護民眾生命財產安全。

新竹縣政府消防局長孫福佑說，國軍培訓許多具有救護證照的國軍弟兄，消防局與國軍合作後，除了讓有救護證照的弟兄可以有實際操作機會，對消防局而言，不僅是人力增多，更可以達到技術交流的美意。（編輯：李錫璋）1070615