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遊輪類股大動作：RCL進入高端市場 大三元產品線完

鉅亨網2018/06/15 16:00
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皇家加勒比遊輪公司 Royal Caribbean (RCL-US) 以 10 億美元的價格收購了銀海遊輪 Silversea 的多數股份，藉此首度進入郵輪行業的高端區塊內。RCL 股價週四 (14 日) 也成長 5.11% 以 113.50 美元作收。

據了解，這項週四公布的交易將使全球第 2 大遊輪佔據 Silversea 約 67% 股份成為最大股東。Silversea 總部位於摩納哥，共有 9 艘遊輪。

皇家加勒比 RCL 董事長兼執行長 Richard Fain 提道，「超級豪華」和「探索之旅」目前為 RCL 所欠缺的，併購將彌補這塊業務別，也提高毛利。「創建一個品牌相當艱難，而現成卻有一個如此優質的機會在我們眼前」。

RCL 股價日線趨勢圖 / 圖：谷歌
RCL 股價日線趨勢圖 / 圖：谷歌

Silversea 董事長 Manfredi Lefebvre d'Ovidio 為公司第二代掌門人，認為與 Fain 所見略有相同，並決議雙方合作。

這筆交易將 Silversea 估值為 20 億美元，含 5 億美元的債務。交易總價為 13.5 億美元，也恰好是該公司船隊中最新船舶的造價，一艘可容納 5,518 名乘客的海上交響樂 Symphony of the Seas 船隻。

William Blair 分析師 Sharon Zackfia 在給投資人的一份報告中寫道，Silversea 的總營收為 6 億美元，在截至 2016 年 9 月的 12 個月中，乘客每天花費 539 美元，幾乎是皇家加勒比企業的 3 倍之多

Royal Caribbean 總部位於美國佛州邁阿密，除了「Royal Caribbean」品牌外，也有中高端的「Celebrity Cruise」及高端但休閒模式的「Azamara Club Cruise」。同時也入股了歐洲線的「Pullmantur」品牌及「TUI」遊輪品牌等。

然而，相較於最大競爭對手，RCL 並未擁有純正的高端品牌。競爭者嘉年華遊輪 Carnival (CCL-US) 擁有高端的「Seabourn」品牌，而挪威遊輪 Norwegian (NCLH-US) 以「Regent Seven Seas」立足高端市場。

Silversea 的船隻較小，大約容納 100 人至 608 人的範圍內。預計 2021 年可將船隻提增至 11 艘。其中，「探索之旅」是 RCL 較未碰觸的領域，Silversea 的船隻可造訪南極、北極、俄羅斯遠東部及南美洲。

Cruise Critic 的主編 Carolyn Spencer Brown 曾提到「探索之旅」一直是遊輪業不太敢碰觸的新領域，擔心客流量無法提升，但近年來業界發現此區塊確實有在成長。

Brown 表示雖然 RCL 是「三大」遊輪裡最後進入高端領域，但使第 1 間進入「探索之旅」區塊的

Silversea 的平均售價如地中海 10 天每人 5000 美元，全球遊輪行 2020 為一個 140 天的遊輪旅程，要價 24 萬美元。

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