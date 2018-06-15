廣編／打卡新地標 　亞洲首發《蛋頭先生期間限定店》

《蛋頭先生期間限定店》今日(6/15)在台北華山1914文創園區驚奇開幕！今年六十六歲的「Mr. Potato Head蛋頭先生」在1995年加入電影《玩具總動員》之前，早已廣受民眾喜愛。2018年蛋頭先生領銜，並首次與蛋頭家族聯手，打造亞洲唯一主題商店，不僅販售獨家周邊、蒐羅海內外經典商品，獨家創意的『Potato Snacks 』蛋頭先生夏日輕食，翻玩屬於自己的蛋頭家族。好拍、好吃、更好買，今夏絕不能錯過的打卡勝地在華山文創園區！

期間限定店以「放大版玩具世界」為主題，讓消費者一入店裡，即刻走進蛋頭先生的歡樂世界中，吸睛亮點莫過於四米高的【夾娃娃機】，進入娃娃機內一同化身成蛋頭先生家族，相機拍不停！