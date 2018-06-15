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工商快訊

廣編／打卡新地標 　亞洲首發《蛋頭先生期間限定店》

本報訊2018/06/15 16:26
▲圖說：蛋頭先生與蛋頭太太夫婦兩人特地現身歡慶亞洲唯一的《蛋頭先生期間限定店》開幕！（圖／公關照片）
▲圖說：蛋頭先生與蛋頭太太夫婦兩人特地現身歡慶亞洲唯一的《蛋頭先生期間限定店》開幕！（圖／公關照片）

《蛋頭先生期間限定店》今日(6/15)在台北華山1914文創園區驚奇開幕！今年六十六歲的「Mr. Potato Head蛋頭先生」在1995年加入電影《玩具總動員》之前，早已廣受民眾喜愛。2018年蛋頭先生領銜，並首次與蛋頭家族聯手，打造亞洲唯一主題商店，不僅販售獨家周邊、蒐羅海內外經典商品，獨家創意的『Potato Snacks 』蛋頭先生夏日輕食，翻玩屬於自己的蛋頭家族。好拍、好吃、更好買，今夏絕不能錯過的打卡勝地在華山文創園區！

期間限定店以「放大版玩具世界」為主題，讓消費者一入店裡，即刻走進蛋頭先生的歡樂世界中，吸睛亮點莫過於四米高的【夾娃娃機】，進入娃娃機內一同化身成蛋頭先生家族，相機拍不停！

此外等比例打造蛋頭先生的【巨型玩具盒】，讓粉絲扮演成真人盒裝玩具，放大兒時夢想！兩大情境主題拍照，宛若身處在繽紛的玩具世界，絕對讓你快門拍不停！

除了好玩的拍照場景外，商店最令人期待的莫過於『Potato Snacks』! 獨家「蛋頭先生」主題甜點，如：《馬卡龍夾心冰淇淋》、《冰淇淋甜筒》、《蛋頭先生雞蛋糕》、《夏日沁涼飲品》，結合角色蛋頭家族特色，利用裝飾小卡，自己動手做，發揮創意，打造屬於自己的Mr. Potato Head！

《蛋頭先生期間限定店》海內外周邊商品大集結，齊全好逛！更獨家開發多款台灣限定周邊：時髦韓妞必備單品『 PVC透明萬用包』、潮人必買『蛋頭棒球老帽』、『限定T-shirt』、上班族OL最愛『晴雨兩用自動傘』、環保有型『蛋頭玻璃水瓶』，超多生火周邊，讓粉絲瘋狂燃燒、買到手軟！

歡慶商店開幕，凡自６月15日至6月24日，至《蛋頭期間限定店》拍照打卡，可免費獲得「蛋頭先生造型明信片」一張（送完為止），更多活動訊息，敬請鎖定期間限定店Facebook粉絲團。

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