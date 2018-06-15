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中央社

屏東豪雨為何沒放假 縣府：未達標準

中央社2018/06/15 15:58
中央社 地方 / NOWnews
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（中央社記者郭芷瑄屏東縣15日電）熱帶低氣壓為屏東帶來豪雨，今天上班時間，風大雨大，屏東縣政府沒有宣布停止上班課，民眾在縣長潘孟安臉書抱怨，縣府人事室表示，因為預估雨量不到超大豪雨的停班課標準。

昨天屏東下豪雨，全台最高雨量下在春日鄉士文村近300毫米，中央氣象局並在昨晚宣布熱帶低氣壓今天可能轉變為輕颱。

潘孟安臉書上昨晚有300多個留言，希望宣布今天停班課，但屏東今天仍正常上班課。今天上班時間風大雨大，多個鄉鎮市淹水，不少民眾在潘孟安臉書留言抱怨「早上載小孩上課，差點出車禍」，有人說「騎腳踏車上課，差點被風吹走」。

縣政府下午由人事處副處長張立科說明，縣府依中央所訂24小時350毫米的超大豪雨停班課標準來宣布停班課。由於中央氣象局昨晚預估屏東今天是豪雨（24小時200毫米以上），所以沒有宣布停班課，但授權各鄉鎮公所，有特殊災情如昨晚春日鄉因落石坍方報備今天停班課，可以自行決定停班課。

中央氣象局資料，屏東縣今天到下午3時，最高雨量下在瑪家鄉瑪家村271毫米，全台之冠，加上昨天的雨量最高也在瑪家村的435毫米，中午後全縣雨量已趨緩，一些淹水區也漸消退。

屏東私立大仁科技大學今天早上因校門口淹水，學校宣布日間部白天停課，進修部則視雨勢影響程度再決定。縣政府下午宣布，災害應變中心自下午4時起恢復3級常設。(編輯:孫承武)1070614

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