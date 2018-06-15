台橡特用化學開花結果 鞋材應用增產線

（中央社記者田裕斌台北15日電）台橡發展特用化學品開花結果，總經理蔡偉強表示，高值化產品(SEBS)應用在鞋材已經開始出貨，產能更已滿載，內部確定增加1條產線，8月開始投產。

蔡偉強指出，SEBS主要應用在球鞋中底，已經切入某國際品牌供應鏈，客戶給的訂單能見度長達1年，估未來需求不但可以快速成長，也建立1至2年的技術門檻；除了鞋材外，台橡也想切入醫療、電子等其他特用化學領域，轉投資阿朗台橡(南通)目前也增加年產2萬噸的產線，預計明年中投產，新產線的技術水準可生產醫療級產品。

此外，台橡也從杜邦(Dupont)挖角林政男任企業發展部資深協理，借重林政男在電子材料的經驗，蔡偉強認為，目前電子材料都是海外廠商的天下，台橡未來若要持續產品多元化的方向，切入電子材料也是可能的方向。