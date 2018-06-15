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中央社

雄獅通過股利5.2元 今年聚焦4策略

中央社2018/06/15 16:07
中央社 財經 / NOWnews
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（中央社記者江明晏台北15日電）雄獅旅行社今天召開股東常會，通過每股現金股利5.2元，今年將聚焦全球化布局、核心競爭力延伸、產銷市場拓展，以及加速人才育成等4大策略。

雄獅今天召開股東常會，通過2017年財報及盈餘分配案，決議配發每股現金股利5.2元。

會中並進行董事全面改選，現任董事長王文傑、總經理斐信祐、翁明正、王景弘及獨董陳盛德、詹宏志、游張松均順利連任，由王文傑續任董事長。

雄獅2017年持續跳躍成長，合併營收新台幣達267.8億元，較2016年成長22.4%，2017年淨利歸屬母公司業主權益近4.55億元，較2016年大幅成長83.4%，創下歷史新高，每股盈餘(EPS)6.5元。營收、獲利、每股盈餘均創新高。

展望今年，雄獅表示，分別針對全球化布局、核心競爭力延伸、產銷市場拓展，以及加速人才育成等4大方向持續布局。

全球化布局方面，2017年底雄獅歐洲公司在英國倫敦正式開業；看好2018年將是大陸客製包團大展身手的一年。

「科技力、文創力、知識力」是雄獅集團長期累積的三大核心競爭力。2018年雄獅將以「產銷履歷」與「共享經濟」概念，推出「行程規格化」、「元件合格化」的服務。

雄獅在全方位通路布局上，延續實虛並進的線上線下整合服務；集團新成員雙獅旅行社以「旅天下」品牌跨入同業加盟市場，積極拓展同業市場。2017年底雄獅集團攜手深耕日人來台老字號保保旅行社，合資成立「雄保旅行社」，填補集團日人入境台灣的缺口，擴大集團營運規模。（編輯：張均懋）1070615

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