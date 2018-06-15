宜蘭魔幻戲法藝術節 暑假傳藝中心登場

（中央社記者沈如峰宜蘭縣15日電）國立傳統藝術中心宜蘭傳藝園區將於7月1日至8月31日，舉辦「2018魔幻戲法藝術節」，將安排600多場相關表演，還有世界風演唱會及街角魔術秀，提供遊客夏日好去處。

全聯善美的文化藝術基金會執行長羅欣怡今天受訪時說，「2018魔幻戲法藝術節」是宜蘭傳藝園區暑假主要活動，活動期間的假日戲、夜秀及魔術表演加總超過600場，節目豐富精彩，其中每天晚上6時45分的夜秀，是由「藝想台灣劇團」特別製作編排的「聊齋幻彩－偷桃」，以蒲松齡的聊齋誌異「偷桃」為故事基底，大膽用古彩戲法、幻術、雜技、樂舞等結合台灣民俗藝陣，挑戰遊客的視覺轉換，帶領觀眾短暫脫離現實世界，進入如夢似真的場景。