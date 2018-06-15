盧廣仲入圍金曲心情複雜　過世外婆顯靈大爆淚

盧廣仲提到，公布金曲入圍當天因為還在忙春季巡迴的相關事情，所以在工作室忙著把歌曲改編，「我知道那天是公布入圍的日子，但因為在忙所以沒看，後來陸續有祝賀簡訊來，想說還是看一下好了。」當知道以一曲〈魚仔〉獲得4項入圍的肯定時，他笑說內心真的滿激動的，也很感謝團隊的努力被看見。

第29屆金曲獎頒獎典禮已經進入倒數階段，盧廣仲入圍4項，包含「最佳單曲製作人」、「最佳作詞人」、「最佳作曲人」、「最佳年度歌曲」，今（15）日也特別在所屬的添翼創越工作室舉辦訪問，談到聽到入圍的心情，他表示當下非常感動。

不過他話鋒一轉，提到其實當天是他外婆的告別式，雖然因為入圍4項而感動，但同時心情也很複雜，盧廣仲感性的說：「我會覺得一路上很多貴人，用感激的心情在做音樂，我很高興能把幸運的能量可以給大家。」



▲盧廣仲當天聽聞金曲入圍，心情很複雜。（圖／記者林調遜攝，2018.6.15）

此外，他提及在前陣子的hito流行音樂獎演唱〈魚仔〉，剛好那時一位有陰陽眼的唱片公司同仁在觀賞表演，竟看見過世的外婆站在他身後，「我聽到的時候非常感動，就落淚了。」接著表示，先前因為外婆91歲高齡，又加上身體不好，沒辦法去現場觀看他的演唱會，他也曾鼓舞外婆等她身體好，下次演唱會就帶她到現場，很可惜沒能等到那時候。而這次外婆以另外一種方式現身，也算圓了當初的諾言。



▲盧廣仲透露有陰陽眼的同事說，在hito流行音樂獎表演時，過世的外婆靈魂現身。（圖／記者林調遜攝，2018.6.15）

同樣與盧廣仲一起入圍「最佳年度歌曲」的還有林生祥、羅大佑、滅火器、林俊傑，被問到有沒有比較看好誰？他思考許久後斟酌字句道：「大家都滿酷的，但真要選的話我會選生祥。」原來林生祥的歌曲早在盧廣仲於淡江吉他社時就已經聽過，「他做的事情很酷，音樂有很濃厚的土地氣息，我很喜歡他的創作。