NOWnews Logo
weiboIGFB
總覽政治財經社會運動娛樂新奇生活全球地方旅食健康流行保庇觀點
娛樂總覽日韓流行線西洋發燒星華語名人圈娛樂名家色區
即時跑馬燈膝關節》看不見的才最令人震驚送暖慶端午　溫馨關懷回收個體戶8成民眾有這困擾　黃金密碼來解秘
娛樂

盧廣仲入圍金曲心情複雜　過世外婆顯靈大爆淚

記者吳雨婕／台北報導2018/06/15 16:34
▲盧廣仲金曲入圍4項，但他坦言當天知道這件事時，心情很複雜。（圖／記者林調遜攝，2018.6.15）
▲盧廣仲金曲入圍4項，但他坦言當天知道這件事時，心情很複雜。（圖／記者林調遜攝，2018.6.15）

第29屆金曲獎頒獎典禮已經進入倒數階段，盧廣仲入圍4項，包含「最佳單曲製作人」、「最佳作詞人」、「最佳作曲人」、「最佳年度歌曲」，今（15）日也特別在所屬的添翼創越工作室舉辦訪問，談到聽到入圍的心情，他表示當下非常感動。 

盧廣仲提到，公布金曲入圍當天因為還在忙春季巡迴的相關事情，所以在工作室忙著把歌曲改編，「我知道那天是公布入圍的日子，但因為在忙所以沒看，後來陸續有祝賀簡訊來，想說還是看一下好了。」當知道以一曲〈魚仔〉獲得4項入圍的肯定時，他笑說內心真的滿激動的，也很感謝團隊的努力被看見。

不過他話鋒一轉，提到其實當天是他外婆的告別式，雖然因為入圍4項而感動，但同時心情也很複雜，盧廣仲感性的說：「我會覺得一路上很多貴人，用感激的心情在做音樂，我很高興能把幸運的能量可以給大家。」


▲盧廣仲當天聽聞金曲入圍，心情很複雜。（圖／記者林調遜攝，2018.6.15）

此外，他提及在前陣子的hito流行音樂獎演唱〈魚仔〉，剛好那時一位有陰陽眼的唱片公司同仁在觀賞表演，竟看見過世的外婆站在他身後，「我聽到的時候非常感動，就落淚了。」接著表示，先前因為外婆91歲高齡，又加上身體不好，沒辦法去現場觀看他的演唱會，他也曾鼓舞外婆等她身體好，下次演唱會就帶她到現場，很可惜沒能等到那時候。而這次外婆以另外一種方式現身，也算圓了當初的諾言。


▲盧廣仲透露有陰陽眼的同事說，在hito流行音樂獎表演時，過世的外婆靈魂現身。（圖／記者林調遜攝，2018.6.15）

同樣與盧廣仲一起入圍「最佳年度歌曲」的還有林生祥、羅大佑、滅火器、林俊傑，被問到有沒有比較看好誰？他思考許久後斟酌字句道：「大家都滿酷的，但真要選的話我會選生祥。」原來林生祥的歌曲早在盧廣仲於淡江吉他社時就已經聽過，「他做的事情很酷，音樂有很濃厚的土地氣息，我很喜歡他的創作。

關鍵字盧廣仲第29屆金曲獎
簡廷芮秀22吋螞蟻腰　變成好鼻師多少鈔票打臉最痛？　讓男星痛喊停

相關新聞

了解更多

專題
圖解新聞》中華民國7次修憲史
勞基法五大修正方向　新舊版比一比
圖解新聞》鑑古知今　中華民國特赦史報你知
台人出國這些舉動超丟臉
3步驟、5防漏　行動支付防盜刷
圖解新聞》近五年大專畢業生薪情
好康報報
網頁遊戲旅食樂飆網超省購屋通
講座報名2391-5568
講座報名2391-5568
魔幻風格Q版H5大作
魔幻風格Q版H5大作
旅遊 美食 玩樂
旅遊 美食 玩樂
低總價人氣宅推薦
低總價人氣宅推薦
熱血戰鬥修仙成就大業
熱血戰鬥修仙成就大業
FBIGweibotwitterAbout NOWnews

T: +886 2 8797 8775

F: +886 2 8797 8339

11493 台北市內湖區堤頂大道二段 407 巷 32 號 4 樓

今日傳媒(股)公司版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © 2017 NOWnews.com. All Rights Reserved.
免責聲明隱私權聲明著作權聲明
Server in Taiwan