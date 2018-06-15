騎贓車購冷飲露餡　東勢警方速破機車竊案

民眾停放機車時，務必隨手將鑰匙取下，避免讓竊賊有機可趁。林姓女子日前騎機車載著孩子到東勢區豐勢路一家診所就醫時，一時疏忽未將車鑰匙取下，一轉眼就發現機車已不翼而飛。警方調閱周遭路口監視器畫面，鎖定魏姓男子涉有重嫌，案發後不到12小時，就將正在購買冷飲的魏嫌逮捕到案，依竊盜罪嫌函送法辦。

林姓女子於6月11日騎機車載孩子到診所就醫，在診所中才想起車鑰匙未取下，轉身要將鑰匙取下時，機車已不見了，林女慌張前往就近的東勢派出所報案；林女說，失竊的機車是年初以八萬元的價格買下，使用不到半年卻因一時疏忽而丟失，感到懊悔不已。