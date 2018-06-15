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騎贓車購冷飲露餡　東勢警方速破機車竊案

記者黃玿琮／台中報導2018/06/15 16:43
▲魏姓男子騎贓車購買冷飲，被員警逮捕到案。（圖／東勢警分局提供2018.6.15）
▲魏姓男子騎贓車購買冷飲，被員警逮捕到案。（圖／東勢警分局提供2018.6.15）

民眾停放機車時，務必隨手將鑰匙取下，避免讓竊賊有機可趁。林姓女子日前騎機車載著孩子到東勢區豐勢路一家診所就醫時，一時疏忽未將車鑰匙取下，一轉眼就發現機車已不翼而飛。警方調閱周遭路口監視器畫面，鎖定魏姓男子涉有重嫌，案發後不到12小時，就將正在購買冷飲的魏嫌逮捕到案，依竊盜罪嫌函送法辦。

林姓女子於6月11日騎機車載孩子到診所就醫，在診所中才想起車鑰匙未取下，轉身要將鑰匙取下時，機車已不見了，林女慌張前往就近的東勢派出所報案；林女說，失竊的機車是年初以八萬元的價格買下，使用不到半年卻因一時疏忽而丟失，感到懊悔不已。

警方受理後，一邊安撫林女情緒，一邊詳細記錄遭竊機車廠牌、顏色及特徵，隨即調閱案發周遭路口監視器畫面，鎖定一位平頭著黑框眼鏡的男子涉有重嫌，隨即展開查緝。12日凌晨1點多，員警駕駛巡邏車行經東勢區東關路七段與新盛三街口時，發現在某便利商店前停放一輛顏色特別的機車，定眼一瞧正是林女遭竊的紫色機車，而涉有重嫌的男子正在超商內悠哉選購冷飲，員警俟男子步出超商欲取車之際，將他逮捕。

警方調查，魏姓男子(46歲)有多起酒駕公共危險的前科，其家中機車早因酒駕遭警方查扣，魏男供稱是見該車鑰匙未拔，一時心生貪念才下手行竊，自以為神不知鬼不覺，卻想不到早已被員警透過監視器掌握，懊惱不該因一時貪嘴，騎贓車到超商買冷飲露出馬腳。

關鍵字機車鑰匙路口監視器竊盜罪東勢警分局
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