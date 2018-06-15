營利事業取名學問大 這個生肖最受青睞

隨著時代演進，此類姓名出現的頻率逐漸降低，但不少民眾仍喜歡請命理師為小孩命名。然而，在命理學中較好的名字筆劃就是那幾種，因此出現許多如「雅婷」、「冠霖」、「佳穎」等菜市場名，也反映出台灣民眾對於名字的重視，認為名字與運勢好壞有很強的關聯性，這種心態也出現在營利事業的命名上。

台灣在日治時期因民智未開，民間常見男孩被取名為「阿土」、「木火」等不好聽的名字，藉以趨吉避凶；當時女性地位不高，重男輕女觀念仍重，因此若生女孩，常被取名為「招弟」、「罔市」，看來雖令人莞爾，但可說是反映時代縮影。

（中央社記者邱柏勝台北15日電）新生兒命名是一種文化表徵，營利事業命名也不例外。財政部運用稅籍資料以12生肖為關鍵字進行分析，發現選「龍」字的營利事業多達上萬家，反映出國人喜以龍作為吉祥象徵的文化。

不過，營利事業名稱因涉及商業利益考量，法規亦限定名稱不得相同以避免混淆，因此相對不容易產生常用名稱，但就其頻繁出現的字詞，仍可觀察出些有趣現象。

財政部統計處近期特別運用稅籍資料，以12生肖為關鍵字進行分析，發現用生肖來命名的營利事業約有1.8萬家，其中選「龍」字的營利事業多達上萬家，占生肖命名家數的近7成，且經營年數亦最高，平均達15年；其次分別為「馬」、「牛」，顯見營業人普遍喜愛選擇具有吉祥、精力旺盛、勤勉等象徵意味的生肖。

相對地，採「鼠、蛇」等字者，則因字面意義較不受大眾青睞，家數皆不足50家；且採用「兔、猴」者，經營年數皆低於5年以下，可看出隨時代演變，營業人對於各字的看法與偏好各有不同。

至於在常用疊字中，採用「來來」為名的營利事業家數達1349家最多。統計處官員表示，主因OK便利商店（來來超商）多達842家所致；取名為「媽媽」的營利事業達927家次之，其中有6成皆屬餐飲業，且半數採「媽媽」為名稱者皆以姓氏為名，如「陳媽媽、劉媽媽、田媽媽」等，也反映出台灣飲食文化中，母親所佔據的重要角色。

值得一提的是，採用「娃娃」疊字為名的營利事業家數增至第三名，當中半數屬抓娃娃機（屋）等類型營利事業，其經營年數僅2.8年，為以疊字取名的營利事業前20名中最短，也反映近來抓娃娃機商店廣設的現象。

官員指出，以上分析可發現營利事業在取名上雖受到法規的限制，不如人名般會出現所謂的菜市場名，但就其名稱的選用文字上，仍可觀察出其常見字詞。隨網路的便利性提升，與資訊的多元化影響下，常用字出現率的逐年降低，顯示出營利事業在命名的選擇上漸趨豐富。而年代的不同，使用常用詞改變，也可看出民眾在生活需求上的轉變。

官員表示，就部分特定業別來看，其取名方式仍凸顯出文字選擇偏好上的高度集中，且多數屬於與民生相關的行業，這或許也反映出縱使在現今競爭激烈的市場， 營業人仍希望能用名稱吸引客戶、或討個好采頭的內心期望。（編輯：林孟汝）1070615