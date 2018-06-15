宏碁登美電競龍頭 董座：今年充滿機會

（中央社記者吳家豪台北15日電）電腦品牌廠宏碁董事長陳俊聖今天說，今年是充滿很多機會的一年，除了電競筆電連續3週登上美國市場龍頭，旗下新事業也陸續上櫃或上市，未來3到5年將組成集團艦隊。

陳俊聖去年6月接任宏碁董事長，今天首次主持股東常會，展現一如以往的高效率，僅花一個多小時就開完股東會；現場股東關心的不外乎宏碁旗下新事業上櫃或上市計畫、高毛利的電競產品能否維持好表現等，陳俊聖也逐一解答。

陳俊聖說，宏碁轉型的第一階段是力求本業轉虧為盈，接下來在突圍過程中，找到電競產品這塊很好的生意，去年宏碁電競營收超過新台幣200億元，而且有獲利，讓公司再次感到年輕。