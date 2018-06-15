端午節前夕　和平警方送愛心物資關懷弱勢

在貧富差距逐漸擴大及人口高齡化衝擊下，身處經濟弱勢的獨居老人有日益增加的趨勢。尤其在和平山區的低收入戶、獨居長者，亟需更多的關懷與協助。和平警分局長黃永志、和平派出所所長柯冠宏、警員沈筱華及南勢里蔡金火里長等人，勤走轄區各個角落；尤其黃分局長到任未滿1個月，趁著端午節前夕，本著關懷疾苦、扶弱濟困的精神親力親為，關懷弱勢，深具意義。

端午節前夕，為有效降低老人受騙案件及提供關懷，和平警分局長黃永志與員警主動到府拜訪、探望，致贈慰問金及愛心物資，同時加強反詐騙及交通安全宣導。

警方指出，在這些低收入戶中，其中一位「阿煥伯」，家中6個人就有5個人沒有工作能力，26歲的長女又罹患少見的「韋格納肉芽腫」，自費藥物開銷大，加上住的地方偏遠，光是就醫就是一大考驗。長期服務「阿煥伯」一家的里長蔡金火，提起「阿煥伯」家中狀況，也忍不住搖頭嘆氣。

「阿煥伯」家位於2鄉鎮交界山頂，從和平派出所駕車需至少1個小時。「阿煥伯」說，偏遠山區常有山豬、猴子經過，所以樹枝橫倒、滿地果實，返家路艱辛已習以為常。這次員警趁著端午節前夕，除致贈慰問金外，也將許多民生物資一併送達，「阿煥伯」直向員警致謝。

和平警分局長黃永志經常在集會場合，宣導員警應利用家戶訪查機會，主動發掘轄內弱勢族群及孤苦民眾，即時幫助需要急難救助的家庭，或協助民眾向社會局申請補助，用實際行動讓轄內弱勢戶感受社會的溫暖。

黃永志表示，警察除了打擊犯罪以外，更講求為民服務、視民如親的觀念，積極主動到府拜訪、探望，共同把關懷送給老人家，展現警察鐵漢柔情的一面，讓人與人之間更信任、更和諧。