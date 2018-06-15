NOWnews Logo
weiboIGFB
總覽政治財經社會運動娛樂新奇生活全球地方旅食健康流行保庇觀點
地方總覽北北基桃竹苗中彰投雲嘉南高屏澎宜花東金馬
即時跑馬燈膝關節》看不見的才最令人震驚送暖慶端午　溫馨關懷回收個體戶8成民眾有這困擾　黃金密碼來解秘
地方

端午節前夕　和平警方送愛心物資關懷弱勢

記者黃玿琮／台中報導2018/06/15 16:43
▲和平警分局於端午節前夕，致贈慰問金及愛心物資關懷弱勢居民。（圖／和平警分局提供2018.6.15）
▲和平警分局於端午節前夕，致贈慰問金及愛心物資關懷弱勢居民。（圖／和平警分局提供2018.6.15）

端午節前夕，為有效降低老人受騙案件及提供關懷，和平警分局長黃永志與員警主動到府拜訪、探望，致贈慰問金及愛心物資，同時加強反詐騙及交通安全宣導。

在貧富差距逐漸擴大及人口高齡化衝擊下，身處經濟弱勢的獨居老人有日益增加的趨勢。尤其在和平山區的低收入戶、獨居長者，亟需更多的關懷與協助。和平警分局長黃永志、和平派出所所長柯冠宏、警員沈筱華及南勢里蔡金火里長等人，勤走轄區各個角落；尤其黃分局長到任未滿1個月，趁著端午節前夕，本著關懷疾苦、扶弱濟困的精神親力親為，關懷弱勢，深具意義。

警方指出，在這些低收入戶中，其中一位「阿煥伯」，家中6個人就有5個人沒有工作能力，26歲的長女又罹患少見的「韋格納肉芽腫」，自費藥物開銷大，加上住的地方偏遠，光是就醫就是一大考驗。長期服務「阿煥伯」一家的里長蔡金火，提起「阿煥伯」家中狀況，也忍不住搖頭嘆氣。

「阿煥伯」家位於2鄉鎮交界山頂，從和平派出所駕車需至少1個小時。「阿煥伯」說，偏遠山區常有山豬、猴子經過，所以樹枝橫倒、滿地果實，返家路艱辛已習以為常。這次員警趁著端午節前夕，除致贈慰問金外，也將許多民生物資一併送達，「阿煥伯」直向員警致謝。

和平警分局長黃永志經常在集會場合，宣導員警應利用家戶訪查機會，主動發掘轄內弱勢族群及孤苦民眾，即時幫助需要急難救助的家庭，或協助民眾向社會局申請補助，用實際行動讓轄內弱勢戶感受社會的溫暖。

黃永志表示，警察除了打擊犯罪以外，更講求為民服務、視民如親的觀念，積極主動到府拜訪、探望，共同把關懷送給老人家，展現警察鐵漢柔情的一面，讓人與人之間更信任、更和諧。

關鍵字和平警分局端午節關懷弱勢愛心物資
騎贓車購冷飲露餡　警速破機車竊案送暖慶端午　溫馨關懷回收個體戶

相關新聞

了解更多

專題
圖解新聞》中華民國7次修憲史
勞基法五大修正方向　新舊版比一比
圖解新聞》鑑古知今　中華民國特赦史報你知
台人出國這些舉動超丟臉
3步驟、5防漏　行動支付防盜刷
圖解新聞》近五年大專畢業生薪情
好康報報
網頁遊戲旅食樂飆網超省購屋通
講座報名2391-5568
講座報名2391-5568
魔幻風格Q版H5大作
魔幻風格Q版H5大作
旅遊 美食 玩樂
旅遊 美食 玩樂
低總價人氣宅推薦
低總價人氣宅推薦
熱血戰鬥修仙成就大業
熱血戰鬥修仙成就大業
FBIGweibotwitterAbout NOWnews

T: +886 2 8797 8775

F: +886 2 8797 8339

11493 台北市內湖區堤頂大道二段 407 巷 32 號 4 樓

今日傳媒(股)公司版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © 2017 NOWnews.com. All Rights Reserved.
免責聲明隱私權聲明著作權聲明
Server in Taiwan