文大宿舍爭議 侯友宜：不需找人關說

（中央社記者黃旭昇新北15日電）國民黨新北市長參選人侯友宜今天表示，對於文化大學學生宿舍爭議，他不需要請人關說，一輩子也未曾請託人講違法的事。侯友宜一度哽咽說，房產問題遭質疑，一輩子對不起太太。

國民黨新北市長參選人侯友宜今天在林口參加新北市婦女會幹部餐會，他受訪表示，當一輩子警察拚命抓壞人，全靠妻子和岳家維持家庭。現在因為文化大學房產問題遭外界質疑，感到一輩子對不起太太。

侯友宜說，身為女婿，對岳父、岳母如何運用財產沒有立場說話。他說，當警察時，每次出門出任務都可能回不來，都是太太無怨無悔養大3個小孩，撐住整個家庭。