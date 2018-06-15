政府急行軍推軍改　國民黨批假正義：討好同溫層

立法院臨時會，朝野協商軍人年改案邁入第4天，仍有18條核心條文難以取得共識，國民黨團今（15）日對此表示，既然爭議這麼多，蔡政府就應更有耐心處理軍改案，書記長李彥秀強調，蔡政府急行軍推年改案，一開始目的就是要討好「同溫層」的支持者，事實上是假正義，公教年改案已成社會動盪後遺症，難道反彈更劇烈的軍改也要如此匆促上路？
國民黨團表示，民進黨立院總召柯建銘曾說，「不要為了七一而七一」，讓軍改和公教年改同時上路，因此奉勸執政黨應拿出更多耐心處理軍改案，否則強渡關山，未來恐怕會引起退伍軍人更大的傷害和反彈。
立委呂玉玲指出，國防部對關鍵財務問題都無法回答，她已要求國防部提出精算報告，並希望民進黨好好考慮「現役先行、退役暫緩」的建議，但對方好像一句話都聽不進去，只想快快下周表決。
首席副書記長曾銘宗說，軍改協商至今，國防部對於目前法案實施30年後會節省多少，回答的不清不楚，證明蔡政府宣稱的財務更永續，基本上就是沒精算且黑箱；立委江啟臣強調，國防部很多資料不是準備不充分，就是有包藏禍心的條文，奉勸執政黨好好考慮現役先行的建議，若執意要強渡關山，未來退伍軍人受的傷害會更大，並引起更大反彈，屆時蔡政府與民進黨要負起全部責任。