農委會：保障稻穀餘量每百台斤930元收購

（中央社記者葉子綱雲林縣15日電）農委會副主委陳吉仲今天宣布，農民繳交公糧後稻穀餘量，以每百台斤新台幣930元保價收購，農民也可領取直接給付每公頃1萬3500元，糧商亦有補助作業費用，全面啟動顧稻專案。

一期稻作正值採收期，最近天氣不穩定，農民忙著採收，深怕辛苦耕耘的稻作遭殃，連帶引發稻米品質與價格可能受影響的質疑。

雲林縣政府日前主動協調稻穀收割事宜，並籲請中央提高公糧收購量，行政院農業委員會副主委陳吉仲下午由農糧署官員陪同到雲林，宣示政府對一期作稻穀收購政策。

雲林縣副縣長丁彥哲表示，雲林縣政府上週向中央反映一期稻作收割情形，農委會主委林聰賢日前南下雲嘉，達成因應政策共識，副主委今天到雲林，明確宣示政策，希望農民不要恐慌，政府會站在農民角度思考，周全因應。