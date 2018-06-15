陸環保人：限塑膠吸管正確 建議珍奶可用碗裝

（中央社記者張淑伶上海15日電）中國大陸環保組織創辦人劉永龍說，曾有歐洲酒商想在中國市場推動酒吧禁用塑膠吸管，後來無疾而終。他認為最好都不要用吸管，即使喝珍珠奶茶，店家也可以用碗裝搭配湯匙。

劉永龍是大陸唯一關注海洋垃圾問題的非政府組織「上海仁渡海洋公益發展中心」創辦人，這個組織重點工作是監測海洋汙染並減少海洋垃圾，所以也推動限塑環保。

他告訴中央社記者，去年有一家歐洲酒商來找他談，希望能在中國市場推動限用塑膠吸管。

這家企業因為關注吸管使用的問題，希望能做點事情。由於要影響終端消費者太困難，當時的規劃是從酒吧通路著手，但整個案子最後因這家企業自己內部的原因，後來雙方沒有繼續推行。