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中央社

陸環保人：限塑膠吸管正確 建議珍奶可用碗裝

中央社2018/06/15 16:31
中央社 兩岸 / NOWnews
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（中央社記者張淑伶上海15日電）中國大陸環保組織創辦人劉永龍說，曾有歐洲酒商想在中國市場推動酒吧禁用塑膠吸管，後來無疾而終。他認為最好都不要用吸管，即使喝珍珠奶茶，店家也可以用碗裝搭配湯匙。

劉永龍是大陸唯一關注海洋垃圾問題的非政府組織「上海仁渡海洋公益發展中心」創辦人，這個組織重點工作是監測海洋汙染並減少海洋垃圾，所以也推動限塑環保。

他告訴中央社記者，去年有一家歐洲酒商來找他談，希望能在中國市場推動限用塑膠吸管。

這家企業因為關注吸管使用的問題，希望能做點事情。由於要影響終端消費者太困難，當時的規劃是從酒吧通路著手，但整個案子最後因這家企業自己內部的原因，後來雙方沒有繼續推行。

在台灣，環保署推出限塑政策，明年7月起4大公共場所將不得提供內用者一次用塑膠吸管。

劉永龍說，限用塑膠吸管是正確的事，也希望大陸有一天能推動，但他無法預期這需要多久，「這個社會不是正確的事就一定能做下去，還有人性的因素」。

劉永龍的背包裡，就有一支贈送的不鏽鋼吸管，但他從來沒有用過，並認為清洗會有點困擾。

他的選擇是：根本不用吸管。「一個東西如果不好，就乾脆不要用，因為吸管不是必需品」。他也不主張用其他材質做成吸管，因為替代方案有可能造成更高的社會成本，推行也可能有困難。

被問及喝珍珠奶茶怎麼辦時，他說，贊成使用湯匙，「而且店家最好用碗裝，不要用高杯子」。他認為這與上海的小湯圓型態類似，只是上海人習慣把小湯圓看作是湯品，所以用碗裝，用湯匙吃時也方便。

劉永龍說，從某些方面來說，環保本身就是會和人性及市場機制抵觸，因為人都喜歡便利享受，所以才有了吸管，市場機制也反映了這一面。但是當生活品質的提高和人類社會可持續的長期目標有衝突時，需要個體去放棄一些利益，對集體目標做出貢獻。（編輯：林克倫）1070615

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