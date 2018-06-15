「聞到都軟了」女友的小被被讓他氣炸　網怒：放尊重一點

不少人在睡覺的時候都得擁著一條從小抱到大的「小被被」才能安心入睡。一名男網友抱怨，女友的小被被 22 年來沒洗超過 3 次，味道不好聞，但女友不僅外出過夜帶著它，就連愛愛也要抓著小被被「聞到它我老二都軟了」。兩人為此吵過幾次架，讓他氣得萌生分手念頭，卻遭網友砲轟「不准污辱小被被！」

「女友睡覺都要抱一條臭死人的小被被」男網友在臉書《靠北女友》 po 文抱怨，女友心愛的小被被 22 年來沒洗超過 3 次，但女友到哪過夜都會帶著它，不然就會因為「想小被被」失眠，就連出國也不例外。