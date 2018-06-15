「聞到都軟了」女友的小被被讓他氣炸　網怒：放尊重一點

不少人在睡覺的時候都得擁著一條從小抱到大的「小被被」才能安心入睡。一名男網友抱怨，女友的小被被 22 年來沒洗超過 3 次，味道不好聞，但女友不僅外出過夜帶著它，就連愛愛也要抓著小被被「聞到它我老二都軟了」。兩人為此吵過幾次架，讓他氣得萌生分手念頭，卻遭網友砲轟「不准污辱小被被！」
「女友睡覺都要抱一條臭死人的小被被」男網友在臉書《靠北女友》 po 文抱怨，女友心愛的小被被 22 年來沒洗超過 3 次，但女友到哪過夜都會帶著它，不然就會因為「想小被被」失眠，就連出國也不例外。
最讓原 po 無法接受的，是女友在愛愛時也要抓著小被被，「聞到它我老二都軟了」，他曾要女友先把小被被放旁邊晚點再抱，但女友卻說這是「心靈寄託」不肯放手，讓原 po 氣得直說「妳是愛它還是愛我？妳怎麼不嫁給那條破布？它賺錢嗎？它養妳嗎？它照顧妳嗎？它能讓妳高潮嗎？」並透露曾為此和女友吵過幾次架，問網友們「小被被癌末患者到底該不該放生？」
文章一出惹怒不少網友，留言回嗆「不准污辱小被被」、「你確定你有給她高潮過嗎？」「你跟小被被掉海裡了她都不會選擇救你」、「放尊重一點喔，小被被是第二生命欸，可以讓人有安全感的，你懂什麼」、「沒有男人沒關係，沒有臭被根本世界末日」。