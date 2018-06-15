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中央社

礦業法原民諮商權另立專章 協商無共識

中央社2018/06/15 16:38
中央社 政治 / NOWnews
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（中央社記者陳俊華台北15日電）立法院經濟委員會今天召集朝野協商礦業法修正草案，但經濟部與立委針對原住民諮商同意權是否另立專章見解不同，會議主席廖國棟說，「講不下去了」，將擇期辦公聽會與考察。

經濟委員會召委、中國國民黨立法委員廖國棟今天召集朝野協商礦業法條文修正草案。廖國棟說，委員會初審時共有28條被保留，其中20條有甲、乙等案並送院會協商，只有8條是真正被保留的條文。但經朝野立委協商後，仍無法達成共識。

國民黨立委孔文吉等人提案，礦業用地涉及原住民族土地或部落及其周邊一定範圍內的公有土地，採礦權人應諮商並取得原住民族或部落同意或參與。

下午繼續協商後，廖國棟說，他堅持密集審查，關鍵是原住民權益必須維護，詢問經濟部是否可能以專章處理。出席協商的經濟部次長王美花說，有些委員的提案條文，是反覆出現在不同條次中，如果沒有共識很難講哪條要諮商同意、哪條不要，要專章的話整個架構會又不一樣。

孔文吉說，如果經濟部沒有妥協、讓步的空間，那也不用花太多時間，否則也審不完；廖國棟表示，「現在講不下去了」，宣告協商散會，擇期再開公聽會，並安排考察，請原民會好好研議，跟經濟部討論怎樣才是最完善的做法。

王美花會後受訪時表示，在哪個時間點要諮商同意，法律效果又是什麼，是需要再討論的，「不是到要專章、不專章的問題」；原住民說要諮商同意、要有一些回饋，經濟部認為在尊重原住民狀況下應該納入，也是權利人一定要做的事，但真的有心要做好，要設計可行的方向。

王美花說，「只是一個礦，動不動就要諮商同意」，過幾年又要辦一次，花的時間不見得很短，從國外經驗來看，這不是很簡單、短時間可以做的事。經濟部認為，要讓政府機關當橋梁，督促權利人與原住民族談，經濟部、原民會也會從旁協助，這樣才是可行的路。（編輯：張均懋）1070615

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