機上盒網路播盜版影片 刑事局逮不法業者

（中央社記者劉建邦台北15日電）刑事局今天宣布破獲侵權集團，警方說，有業者販售可觀看免費電影、戲劇的機上盒，涉嫌侵害著作權，經調查，發現李姓男子等6人非法下載影片並販售機上盒，依法逮捕送辦。
刑事局召開破案記者會，電信偵查大隊隊長莊明雄說，日前分別接獲國內、外電視台等業者報案，指稱有台灣業者販售可免費觀看電影、各國戲劇的機上盒，嚴重影響著作權。
警方獲報後組專案小組調查，專案人員發現，以李姓男子為首的犯罪集團，透過網購平台販售價格約新台幣3000元的電視機上盒，並號稱結合境外網址，可觀看各國電影、戲劇、節目，但影片來源其實是透過網路等方式違法下載。
刑事局掌握線索，昨天赴台北市等處搜索，順利逮捕有前科的李男等6人，並搜出伺服器主機、衛星解碼主機、百餘台機上盒等證物。
莊明雄表示，李男在台灣虛設科技公司經營侵權機房，用戶把機上盒接到網路後，可觀看免費戲劇、電影和色情網站，使用方式類似有線電視頻道的機上盒，但影片來源未經過原廠認證，粗估業者損害超過上億元，且嚴重侵害智慧財產權。
警方訊後依違反著作權跟妨害風化罪嫌把李男等人移送台北地檢署偵辦，並呼籲民眾不要購買類似機上盒，以免間接助長盜版歪風。（編輯：方沛清）1070615