機上盒網路播盜版影片 刑事局逮不法業者

（中央社記者劉建邦台北15日電）刑事局今天宣布破獲侵權集團，警方說，有業者販售可觀看免費電影、戲劇的機上盒，涉嫌侵害著作權，經調查，發現李姓男子等6人非法下載影片並販售機上盒，依法逮捕送辦。

刑事局召開破案記者會，電信偵查大隊隊長莊明雄說，日前分別接獲國內、外電視台等業者報案，指稱有台灣業者販售可免費觀看電影、各國戲劇的機上盒，嚴重影響著作權。

警方獲報後組專案小組調查，專案人員發現，以李姓男子為首的犯罪集團，透過網購平台販售價格約新台幣3000元的電視機上盒，並號稱結合境外網址，可觀看各國電影、戲劇、節目，但影片來源其實是透過網路等方式違法下載。