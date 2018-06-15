鼻過敏男包餛飩比上菜快　相親失利錯過好姻緣

資深耳鼻喉科醫師李宏信表示，近來收治不少嚴重鼻過敏患者，患者皆鼻塞嚴重，其中不乏嗅覺失靈的年輕患者，此類病患多數都有鼻粘膜腫大現象，導致阻擋空氣進入鼻甲及咽喉，因此長期鼻塞頭痛，經年累月下來，鼻塞、鼻涕倒流，困擾工作與感情生活。

「OH MY GOD！你口袋裡滿滿都是鼻涕紙！」近年來，晚婚潮襲捲台灣青壯年男女人口，苦無女友的小陳報名參加相親聯誼晚會，宴會中卻鼻水直流，不斷拿衛生紙擤鼻涕，鼻涕好像自來水龍頭沒關緊流個不停，因此也如包餛飩擺滿餐桌，比廚房上菜速度還快，女方避之唯恐不及。

李宏信說明，鼻子是人體呼吸的第一防線，舉凡冷氣太強、空氣懸浮粒子過高、天氣悶熱、飲食太刺激等等，各種日常生活細節都會成為過敏因素，導致鼻腔感官敏感，是因鼻神經過度發達使鼻黏膜海綿體內，而發癢、打噴嚏，引發血管充血且分泌大量鼻涕。雖然鼻過敏看似小事，卻不能輕忽，若因鼻塞而改以嘴巴呼吸，容易演變咽喉炎、慢性支氣管炎、打呼，或更嚴重的睡眠呼吸中止。而鼻塞呼吸量不足會影響青年人之發展及成人心肺功能。

鼻過敏疾病的致病原理是因鼻腔內鼻黏膜的神經較一般正常人發達，易受到刺激就猛打噴嚏，因此將神經部分切除，就可以像正常人一樣不再一直打噴嚏。此外，鼻黏膜的腺體細胞過多，因而分泌大量鼻涕流個不停，鼻過敏的鼻涕是清水樣，而黃或白色膿鼻涕則表示是發炎。而鼻黏膜是個充滿微血管之海綿體組織，容易在神經過度指揮下充血腫大而鼻塞，因此以神經截除及血管凝固的方法，就不會再充血腫大而鼻塞，血管凝固之後，即不易再充血腫大而鼻塞，也不再過度供血，腺體細胞也因供血不足而萎縮，從此不再大量分泌鼻涕，因此，藉由鼻過敏神經截除及血管凝固，可達到鼻過敏根本治療，不再復發的目的。

鼻過敏會自己好嗎？答案恐怕讓人失望。李宏信解釋，患者的鼻黏膜腫大宛如禍根，通常都是給予病患抗組織胺、類固醇噴劑來控制過敏症狀，然而，臨床上卻常見部分病患在停藥後，過敏症狀又再度復發，單純仰賴藥物難以根治。目前新開發之鼻過敏神經截除手術，是根本治療慢性鼻過敏的一項選擇。這是一項好的選擇，治好才是最大的福氣。

手術使用以特製雷管探頭經由鼻孔到達鼻內最後端側上方，透過電波射頻低溫熱透法截除過敏神經，不必開刀，不但傷口小，而且屬於精密新式的手術。透過醫師術前的安全評估，局部麻醉即可，不破壞鼻黏膜、減少出血，更不需要住院觀察，手術時間約10分鐘。李宏信補充，因上鼻甲位於最上端，手術時不會碰觸到嗅覺神經部分，無傷及嗅覺神經的可能性，所以不用擔心手術傷害影響嗅覺功能。

家醫科李政道醫師呼籲，與鼻過敏相處之道，首重生活作息和飲食，民眾平時應少吃帶殼海鮮、嗆辣食物、酒精等刺激性食物，也要養成規律運動習慣和充足定時的睡眠，強化身體免疫力，以及定時清洗床單、枕頭套、棉被套等，養成健康的生活習慣，預防勝於治療。