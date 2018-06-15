陸稅務機構整併 省級單位先掛牌集中辦公

（中央社記者繆宗翰台北15日電）中國大陸全國各省（自治區、直轄市）級以及計劃單列市的國稅與地稅局，今天起合併且統一掛牌。7月底前，市、縣級稅務局將逐級分步完成集中辦公、新機構掛牌。

中國大陸學者普遍分析，此舉有利整合資源，提升徵稅能力。且在稅收法定原則下，過去地方政府基於財政需要所制訂的各種地方性稅收規定，也可藉此全面清理並統一課稅標準。

中國國家稅務總局（中共）黨組書記、局長王軍和北京市委副書記、市長陳吉寧今天為國家稅務總局北京市稅務局揭牌。代表中國大陸各省級以及計劃單列市國稅、地稅局即日起合併。