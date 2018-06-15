陸稅務機構整併 省級單位先掛牌集中辦公

（中央社記者繆宗翰台北15日電）中國大陸全國各省（自治區、直轄市）級以及計劃單列市的國稅與地稅局，今天起合併且統一掛牌。7月底前，市、縣級稅務局將逐級分步完成集中辦公、新機構掛牌。
中國大陸學者普遍分析，此舉有利整合資源，提升徵稅能力。且在稅收法定原則下，過去地方政府基於財政需要所制訂的各種地方性稅收規定，也可藉此全面清理並統一課稅標準。
中國國家稅務總局（中共）黨組書記、局長王軍和北京市委副書記、市長陳吉寧今天為國家稅務總局北京市稅務局揭牌。代表中國大陸各省級以及計劃單列市國稅、地稅局即日起合併。
據中國國家稅務總局官網公告，此次稅務系統機構改革將按照先掛牌再「定職能、定機構、定編制」，先完成省局改革，再推進市局及縣局改革；先合併國稅、地稅機構，再劃轉社會保險費和非稅收入徵管職責。
這次省級新稅務局掛牌後，市、縣級稅務局將在7月底前，逐級分步完成集中辦公、新機構掛牌。
中國國務院機構改革方案3月出爐，將省級以下國、地稅機構合併，承擔所轄區域內各項稅收、非稅收入徵管。國稅地稅機構合併後，將以國家稅務總局為主，與省（區、市）人民政府雙重領導管理體制。
這是繼中國大陸1994年實行分稅制改革後，時隔24年，省級以下國稅、地稅機構再次合併。
新華社、新京報、法制晚報等陸媒3月引述多名中國大陸財經學者分析，此次稅務機構合併，目的在於提升徵稅效率。
中國政法大學財稅法研究中心主任施正文指出，省級和省級以下國、地稅機構合併，有利於法律統一實施、提高徵稅效率。
中國中央財經大學教授樊勇表示，分稅制執行多年發現，在徵管效率上職能重置，納稅人要同時繳國、地稅，不但多頭跑，也存在資源重置。整併後，將可減輕納稅成本、優化服務、強化徵管和規範執法。（編輯：林克倫）1070615