NOWnews Logo
weiboIGFB
總覽政治財經社會運動娛樂新奇生活全球地方旅食健康流行保庇觀點
生活總覽3C科技電玩動漫星座算命健康醫藥媽媽保健
即時跑馬燈新北市選情逆轉？網友：綠年底大敗宗教融合、大愛團結　印尼衛塞節8成民眾有這困擾　黃金密碼來解秘
生活

端午吃粽黏牙不清潔　牙周病上身恐成無齒之徒

記者凌芸斐／台北報導2018/06/15 18:30
▲鄭聖達醫師提醒，吃完粽子後一定要立刻潔牙，除了預防蛀牙，也不讓牙周病有機可乘。（圖／雅偲牙醫提供）
▲鄭聖達醫師提醒，吃完粽子後一定要立刻潔牙，除了預防蛀牙，也不讓牙周病有機可乘。（圖／雅偲牙醫提供）

端午節連假來臨，今年你吃了幾顆粽子呢？無論是北部粽、南部粽或是外省粽，粽葉裡包的全是糯米，Q彈黏牙、消化不易，老人家吞嚥尤其要小心，以免噎到。年輕人也好不到哪裡去，別以為吃幾顆都沒問題，若是吃太多粽子，不僅不易消化，若不注意口腔的清潔，牙周病很容易就找上門。

牙醫師鄭聖達表示，製作粽子的原料糯米，油性及黏性較大，容易沾黏在牙齒上，不易清潔，當食物的殘渣積留在牙齒表面，成了牙菌斑營養來源，不斷地繁殖增長，同時還分泌出一種酸性物質，與牙齒接觸後，會慢慢地溶解牙齒的鈣質。因此，吃完粽子後一定要立刻潔牙，除了預防蛀牙，也不讓牙周病有機可乘。

牙周病號稱「口腔內無聲的土石流」，除了會造成牙齦萎縮，還會破壞齒槽骨，面對牙周病絕不能輕忽，一定要立刻處理！鄭聖達指出，牙周病是由黏附在牙齒表面的牙菌斑所引起，如果口腔衛生欠佳，牙菌斑長期積聚在牙齦邊緣，刺激周圍的組織，久了整顆牙齒鬆脫，常讓人成為「無齒之徒」。

鄭聖達提到，一旦得了牙周病，傳統的作法為清除牙結石，也就是俗稱的「洗牙」。但是情況嚴重者可能需要進行牙周翻瓣手術，翻開牙肉清潔，徹底將牙根細菌刮除，過程中，病患需忍受極大的痛楚，術後癒合時間也較長。

隨著醫療技術日新月異，新的「水雷射治療」降低疼痛不適。鄭聖達解釋，水雷射治療的原理是利用雷射光激發水分子，使水分子達到高速動能的狀態，可處理牙齒的軟、硬組織。用於牙周病輔助治療時，過程中只會產生極小的震動感。此外，利用水雷射來輔助清除囊袋細菌時，能達到傳統器械無法到達的角度下進行治療，並降低術後疼痛感，復原時間也大幅減少。

鄭聖達提醒，牙周病主要是由牙菌斑所造成，但仍有一些外在的危險因子，會增加致病的風險，像是吸菸、嚼食檳榔等，都會導致牙齒表面粗糙及牙菌斑增生。另外，牙周病與心血管疾病、糖尿病、高血壓等疾病都會交互影響，若罹患牙周病將更為嚴重。建議民眾平時潔牙，應選擇適合的牙刷，搭配貝氏刷牙法，每次按摩2至3顆牙位約10至15下，依序將牙齒刷乾淨，並輔以牙線清潔，養成正確良好的潔牙方式，才可維持口腔健康。

【本文經《健康傳媒》授權刊登，原文於此

   

關鍵字端午節牙菌斑牙周病水雷射鄭聖達醫師
洗車妹太可愛　網友跪求老司機帶路LINE端午限定狂贈 200萬點

相關新聞

了解更多

專題
圖解新聞》中華民國7次修憲史
勞基法五大修正方向　新舊版比一比
圖解新聞》鑑古知今　中華民國特赦史報你知
台人出國這些舉動超丟臉
3步驟、5防漏　行動支付防盜刷
圖解新聞》近五年大專畢業生薪情
好康報報
網頁遊戲旅食樂飆網超省購屋通
講座報名2391-5568
講座報名2391-5568
魔幻風格Q版H5大作
魔幻風格Q版H5大作
旅遊 美食 玩樂
旅遊 美食 玩樂
低總價人氣宅推薦
低總價人氣宅推薦
熱血戰鬥修仙成就大業
熱血戰鬥修仙成就大業
FBIGweibotwitterAbout NOWnews

T: +886 2 8797 8775

F: +886 2 8797 8339

11493 台北市內湖區堤頂大道二段 407 巷 32 號 4 樓

今日傳媒(股)公司版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © 2017 NOWnews.com. All Rights Reserved.
免責聲明隱私權聲明著作權聲明
Server in Taiwan