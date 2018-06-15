端午吃粽黏牙不清潔　牙周病上身恐成無齒之徒

牙醫師鄭聖達表示，製作粽子的原料糯米，油性及黏性較大，容易沾黏在牙齒上，不易清潔，當食物的殘渣積留在牙齒表面，成了牙菌斑營養來源，不斷地繁殖增長，同時還分泌出一種酸性物質，與牙齒接觸後，會慢慢地溶解牙齒的鈣質。因此，吃完粽子後一定要立刻潔牙，除了預防蛀牙，也不讓牙周病有機可乘。

端午節連假來臨，今年你吃了幾顆粽子呢？無論是北部粽、南部粽或是外省粽，粽葉裡包的全是糯米，Q彈黏牙、消化不易，老人家吞嚥尤其要小心，以免噎到。年輕人也好不到哪裡去，別以為吃幾顆都沒問題，若是吃太多粽子，不僅不易消化，若不注意口腔的清潔，牙周病很容易就找上門。

牙周病號稱「口腔內無聲的土石流」，除了會造成牙齦萎縮，還會破壞齒槽骨，面對牙周病絕不能輕忽，一定要立刻處理！鄭聖達指出，牙周病是由黏附在牙齒表面的牙菌斑所引起，如果口腔衛生欠佳，牙菌斑長期積聚在牙齦邊緣，刺激周圍的組織，久了整顆牙齒鬆脫，常讓人成為「無齒之徒」。

鄭聖達提到，一旦得了牙周病，傳統的作法為清除牙結石，也就是俗稱的「洗牙」。但是情況嚴重者可能需要進行牙周翻瓣手術，翻開牙肉清潔，徹底將牙根細菌刮除，過程中，病患需忍受極大的痛楚，術後癒合時間也較長。

隨著醫療技術日新月異，新的「水雷射治療」降低疼痛不適。鄭聖達解釋，水雷射治療的原理是利用雷射光激發水分子，使水分子達到高速動能的狀態，可處理牙齒的軟、硬組織。用於牙周病輔助治療時，過程中只會產生極小的震動感。此外，利用水雷射來輔助清除囊袋細菌時，能達到傳統器械無法到達的角度下進行治療，並降低術後疼痛感，復原時間也大幅減少。

鄭聖達提醒，牙周病主要是由牙菌斑所造成，但仍有一些外在的危險因子，會增加致病的風險，像是吸菸、嚼食檳榔等，都會導致牙齒表面粗糙及牙菌斑增生。另外，牙周病與心血管疾病、糖尿病、高血壓等疾病都會交互影響，若罹患牙周病將更為嚴重。建議民眾平時潔牙，應選擇適合的牙刷，搭配貝氏刷牙法，每次按摩2至3顆牙位約10至15下，依序將牙齒刷乾淨，並輔以牙線清潔，養成正確良好的潔牙方式，才可維持口腔健康。