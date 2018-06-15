NOWnews Logo
weiboIGFB
總覽政治財經社會運動娛樂新奇生活全球地方旅食健康流行保庇觀點
生活總覽3C科技電玩動漫星座算命健康醫藥媽媽保健
即時跑馬燈膝關節》看不見的才最令人震驚送暖慶端午　溫馨關懷回收個體戶8成民眾有這困擾　黃金密碼來解秘
生活

有馬妹移民遭酸「別用健保」　他回嗆：思想被套住很可憐

生活中心／綜合報導2018/06/15 17:01
▲無敵小恩恩 13 日表示台灣的環境、教育、人的思想都太狹隘，宣布一家人移民美國了，卻遭網友反嗆「別用台灣健保」，對此小恩恩在臉書貼文回應「健保會繼續繳，幫助其他沒資源的台灣人看病」。（圖／翻攝自恩的領域）
▲無敵小恩恩 13 日表示台灣的環境、教育、人的思想都太狹隘，宣布一家人移民美國了，卻遭網友反嗆「別用台灣健保」，對此小恩恩在臉書貼文回應「健保會繼續繳，幫助其他沒資源的台灣人看病」。（圖／翻攝自恩的領域）

部落客「無敵小恩恩」日前帶著妻子 Annie 到日本有馬溫泉全裸泡湯，上傳愛妻全裸美照，卻疑似露出粉紅奶頭掀風波，後續更傳夫妻兩人為表兄妹關係，引發外界議論紛紛。無敵小恩恩 13 日則表示台灣的環境、教育、人的思想都太狹隘，宣布一家人移民美國了，卻遭網友反嗆「別用台灣健保」，對此小恩恩在臉書貼文回擊「他們思想都被套住很可憐」。

無敵小恩恩 13 日在部落格「恩的領域」中突然宣布「我們移民美國了！」並指出台灣的環境、教育、人的思想都太狹隘，為了孩子幸福著想，一家四口已經移民至美國。面對網友質疑一家人使用台灣健保資源，無敵小恩恩在臉書回應「有少數台灣人說要我們退健保不要回台灣吃資源，覺得他們思想都被套住很可憐」。

他澄清「我們會買美國的健保在美國看病，不過我們家有學花精還有各種自然療法，走非大病不看醫生的作法」，此外他更強調「沒回台灣計畫，不會回台用台灣醫療資源。但台灣健保會繼續繳，幫助其他沒資源的台灣人看病」。

貼文一出隨即引發熱烈回響，網友們紛紛回應「做自己就好⋯不要管別人」、「別想太多，大方的用，你還是台灣人」、「沒辦法，中下階級的人平時生活沒目標，只好往上面的批鬥，習慣就好了（笑）」、「他們連走都走不出去」、「台灣酸民最多了」。


▲無敵小恩恩 13 日表示台灣的環境、教育、人的思想都太狹隘，宣布一家人移民美國了，卻遭網友反嗆「別用台灣健保」，對此小恩恩在臉書貼文回應「健保會繼續繳，幫助其他沒資源的台灣人看病」。（圖／翻攝自臉書）

關鍵字無敵小恩恩有馬妹移民美國健保台灣思想
他怒罵女友的小被被　反遭網友回嗆鼻過敏男相親失利 　錯過好姻緣

相關新聞

了解更多

專題
圖解新聞》中華民國7次修憲史
勞基法五大修正方向　新舊版比一比
圖解新聞》鑑古知今　中華民國特赦史報你知
台人出國這些舉動超丟臉
3步驟、5防漏　行動支付防盜刷
圖解新聞》近五年大專畢業生薪情
好康報報
網頁遊戲旅食樂飆網超省購屋通
講座報名2391-5568
講座報名2391-5568
魔幻風格Q版H5大作
魔幻風格Q版H5大作
旅遊 美食 玩樂
旅遊 美食 玩樂
低總價人氣宅推薦
低總價人氣宅推薦
熱血戰鬥修仙成就大業
熱血戰鬥修仙成就大業
FBIGweibotwitterAbout NOWnews

T: +886 2 8797 8775

F: +886 2 8797 8339

11493 台北市內湖區堤頂大道二段 407 巷 32 號 4 樓

今日傳媒(股)公司版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © 2017 NOWnews.com. All Rights Reserved.
免責聲明隱私權聲明著作權聲明
Server in Taiwan