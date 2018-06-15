有馬妹移民遭酸「別用健保」　他回嗆：思想被套住很可憐

部落客「無敵小恩恩」日前帶著妻子 Annie 到日本有馬溫泉全裸泡湯，上傳愛妻全裸美照，卻疑似露出粉紅奶頭掀風波，後續更傳夫妻兩人為表兄妹關係，引發外界議論紛紛。無敵小恩恩 13 日則表示台灣的環境、教育、人的思想都太狹隘，宣布一家人移民美國了，卻遭網友反嗆「別用台灣健保」，對此小恩恩在臉書貼文回擊「他們思想都被套住很可憐」。

無敵小恩恩 13 日在部落格「恩的領域」中突然宣布「我們移民美國了！」並指出台灣的環境、教育、人的思想都太狹隘，為了孩子幸福著想，一家四口已經移民至美國。面對網友質疑一家人使用台灣健保資源，無敵小恩恩在臉書回應「有少數台灣人說要我們退健保不要回台灣吃資源，覺得他們思想都被套住很可憐」。

他澄清「我們會買美國的健保在美國看病，不過我們家有學花精還有各種自然療法，走非大病不看醫生的作法」，此外他更強調「沒回台灣計畫，不會回台用台灣醫療資源。但台灣健保會繼續繳，幫助其他沒資源的台灣人看病」。

貼文一出隨即引發熱烈回響，網友們紛紛回應「做自己就好⋯不要管別人」、「別想太多，大方的用，你還是台灣人」、「沒辦法，中下階級的人平時生活沒目標，只好往上面的批鬥，習慣就好了（笑）」、「他們連走都走不出去」、「台灣酸民最多了」。



▲無敵小恩恩 13 日表示台灣的環境、教育、人的思想都太狹隘，宣布一家人移民美國了，卻遭網友反嗆「別用台灣健保」，對此小恩恩在臉書貼文回應「健保會繼續繳，幫助其他沒資源的台灣人看病」。（圖／翻攝自臉書）