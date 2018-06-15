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中央社

降空汙　外地車進北京7天得離開

中央社2018/06/15 16:53
中央社 兩岸 / NOWnews
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（中央社台北15日電）由於空氣汙染和停車位不足，北京官方今天宣布更嚴格的管制外地車進城辦法，外地車主未來每年最多辦理進京通行證12次，每次最長為7天，而且有效期屆滿前，車輛就得駛出。

澎湃新聞報導，北京市交通委員會等單位宣布，自2019年11月1日起，外省、區、市核發號牌（含臨時號牌）的載客汽車，進入北京六環路（不含）以內道路和通州區全域範圍道路（不含高速公路主路）行駛，須辦理進京通行證。

北京相關官員表示，北京市公安交管部門2016年透過網路政務服務方式提升申請進京通行證的便捷性，但也導致辦證數量猛增，日均辦證突破13萬張，平均每週辦理91萬張。

北京官方對近12個月的數據分析，約70.9萬輛外埠號牌車輛連續辦理進京通行證長期在京使用。據觀察者網報導，70萬輛車相當於全香港汽車保有量。

據官方監測和調查，為規避小客車調控政策，部分北京市常住人口轉而在外省市登記上牌，月均超過3000輛。而且外地車本地化的情況嚴重。

官方指出，最新一輪細懸浮微粒（PM2.5）來源解析研究顯示，機動車等移動源在北京排放中的占比明顯上升，已高達45%，是上一輪解析結果（占比31.1%）的1.4倍。（編輯：馮昭/陳家倫）1070615

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