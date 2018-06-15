降空汙　外地車進北京7天得離開

（中央社台北15日電）由於空氣汙染和停車位不足，北京官方今天宣布更嚴格的管制外地車進城辦法，外地車主未來每年最多辦理進京通行證12次，每次最長為7天，而且有效期屆滿前，車輛就得駛出。

澎湃新聞報導，北京市交通委員會等單位宣布，自2019年11月1日起，外省、區、市核發號牌（含臨時號牌）的載客汽車，進入北京六環路（不含）以內道路和通州區全域範圍道路（不含高速公路主路）行駛，須辦理進京通行證。

北京相關官員表示，北京市公安交管部門2016年透過網路政務服務方式提升申請進京通行證的便捷性，但也導致辦證數量猛增，日均辦證突破13萬張，平均每週辦理91萬張。