旅遊平台評選美食 新竹市獲街頭小吃精選城市

（中央社記者魯鋼駿新竹市15日電）知名旅遊線上平台日前公布全球旅客心中的美食天堂，台灣新竹市的夜市與小吃，以結合在地食材與料理方式，讓到訪旅客驚豔，成為街頭小吃的精選城市之一。

旅遊線上平台Booking.com集結上億則的旅客評論，精選出「全球十大道地美食目的地」，其中包括台灣高雄市上榜；另外，也從旅客受訪內容整理出小吃控必朝聖的城市，評選出「街頭小吃精選城市」與「美味餐車精選城市」。

根據Booking.com官網說明，新竹市以結合在地食材與料理方式，讓到訪旅客驚豔，與南韓全州市並列「街頭小吃精選城市」的亞洲代表城市。