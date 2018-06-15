川金會》影／擔憂美國撤軍　南韓大買武器自保

南韓總統文在寅促成歷史性川金會，但是美國總統川普在12日川金會後記者會拋出震撼彈，表示將停止美韓聯合軍演，並最終撤回駐韓美軍，令南韓方面大敢震驚。為了因應美軍可能撤離，南韓軍方已悄悄開始擴充軍備。

根據美國「華爾街日報」報導，南韓政府已展開新戰機與飛彈採購程序，並將試圖引進核動力潛艦。這些擴充軍備行動，反映出南韓方面對美軍有朝一日可能撤離朝鮮半島的焦慮。

2014年時南韓決定向美國採購40架F-35A戰機，首架已於今年3月交付。F-35A的性能比南韓空軍現役的F-15K與KF-16優異，南韓也考慮購買更多金牛座（Taurus）空對地飛彈。