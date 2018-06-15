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川金會》影／擔憂美國撤軍　南韓大買武器自保

記者呂烱昌／綜合報導2018/06/15 17:46
▲南韓國防部副部長徐柱錫3月前往德州沃斯堡（Fort Worth），參加南韓訂購的首架F-35A戰機交付典禮。（圖／洛克希德馬丁 )
▲南韓國防部副部長徐柱錫3月前往德州沃斯堡（Fort Worth），參加南韓訂購的首架F-35A戰機交付典禮。（圖／洛克希德馬丁 )

南韓總統文在寅促成歷史性川金會，但是美國總統川普在12日川金會後記者會拋出震撼彈，表示將停止美韓聯合軍演，並最終撤回駐韓美軍，令南韓方面大敢震驚。為了因應美軍可能撤離，南韓軍方已悄悄開始擴充軍備。

根據美國「華爾街日報」報導，南韓政府已展開新戰機與飛彈採購程序，並將試圖引進核動力潛艦。這些擴充軍備行動，反映出南韓方面對美軍有朝一日可能撤離朝鮮半島的焦慮。

2014年時南韓決定向美國採購40架F-35A戰機，首架已於今年3月交付。F-35A的性能比南韓空軍現役的F-15K與KF-16優異，南韓也考慮購買更多金牛座（Taurus）空對地飛彈。

金牛座飛彈由歐洲飛彈動力集團(MBDA)旗下的金牛座系統(Taurus-systems)公司生產。去年9月12日，南韓空軍成功進行金牛座遠程空對地飛彈的首次實彈發射。金牛座飛彈最大射程500公里，從南韓中部上空的F-15K戰鬥機上發射，便可以精確打擊遠在平壤的戰略設施。

南韓現有10艘採用德國技術的傳統動力潛艦，為了對抗北韓核武威脅，南韓打算引進法國梭魚級( Barracuda-class )核潛艦技術，生產5000噸級核動力潛艦。

早在2003年南韓就提出國產核潛艦計畫，當時代號為「362倡議」( 362 initiative )，然而卻因為遭到國際原子能總署( IAEA )關切而取消。另外，根據美韓在 2015 年達成的協議，也不允許首爾方面將鈾原料用於發電等民生以外用途。南韓引進核潛艦恐會違背川金會達成的朝鮮半島非核化共識。

根據南韓國防部資料，北韓地面部隊超過100萬人，後備軍人達762萬人，北韓的戰機數量也是南韓的兩倍，但是性能遠落後於南韓戰機。


▲南韓訂購的首架F-35A戰機，3月28日在德州沃斯堡舉行交付典禮。（圖／洛克希德馬丁 )

關鍵字川金會f-35金牛座文在寅
不懼壓力　美、日航空堅不矮化台灣

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