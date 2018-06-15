〈房產〉溫和復甦 全台前4月住宅開工數近2.8萬戶

據內政部統計處最新統計資料顯示，全台灣今年前 4 月住宅的開工數量近 2.8 萬戶，是 3 年來最佳狀況，顯示開發商認為房市最壞的狀況已過，陸續清理手上庫存後，又重新投入購地市場買地推案。

不過，相較於 2015 年的 3 萬戶與 2014 年的 3.8 萬戶，今年以來的開工戶數量還是處於溫和復甦的階段。若以區域表現來看，開工熱區分別為新北市、桃園市，其次則是台中市。

信義房屋 (9940-TW) 不動產企研室專案經理曾敬德表示，建商從取得土地到設計規劃，申請建照到開工，其間至少歷時 1 年的時間，因此今年報開工的數量，大概就可推斷出開發商從去年就嗅到景氣觸底的味道，因此投入市場買地推案，當然一部分也受到今年雨遮不登記的制度改變影響，因此從去年下半年開始就申請建築執照保有雨遮登記的資格，等到今年陸續開工。