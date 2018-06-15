地中海移民船因天候繞道 義部長竟稱郵輪旅遊

不過，由於風浪太大，寶瓶座號船隊今天被迫繞道而行。法國慈善團體「地中海救援組織」（SOS-Mediterranee）在推特表示，引導寶瓶座號的義大利海岸防衛隊船隻決定帶領船隊，沿著義國薩丁尼亞島東部海岸向北航行，以避開4公尺高的浪和時速65公里的強風。

義大利和馬爾他政府上週末互踢皮球，雙雙拒絕讓寶瓶座號（Aquarius）靠岸。隨後寶瓶座號由2艘義國船隻護送，準備橫渡地中海，將船上629位被救起的移民運往西班牙的瓦倫西亞（Valencia）。

（中央社羅馬14日綜合外電報導）義大利極右派內政部長薩爾維尼今天暗示，義國船隊護送前往西班牙的救援船寶瓶座號，船上數百位移民是進行「郵輪旅遊」。非政府組織則譴責，寶瓶座號困境象徵歐洲聯盟的失敗。

「地中海救援組織」表示，這麼做是為了「保護船上移民不致因難以忍受的惡劣天氣而受傷害，這些人已因驚嚇和暈船而精疲力竭。」

然而，當記者今天詢問薩爾維尼（Matteo Salvini），寶瓶座號是否將成功抵達西班牙，他回答：「當然會。現在又不是他們能決定想從哪裡開始和結束這段郵輪旅遊。」他又說：「我預期他們可以在16日順利抵達。」

待在寶瓶座號上的「無國界醫生組織」（MSF）協調人員維馬（Aloys Vimard）在推特寫道：「船上大多數人躺在地上，包括懷孕女性、哺乳母親、嬰孩、晒傷患者和幾乎溺斃的人。」

「無國界醫生組織」表示，船上大多數移民來自非洲，其他人則來自阿富汗、巴基斯坦和孟加拉。

「無國界醫生組織」西班牙分部主任諾蓋拉（David Noguera）則譴責歐洲聯盟（EU）協調不力。他在巴塞隆納接受法新社電話訪問時表示：「寶瓶座號繞道而行，顯然象徵歐盟和歐洲國家政府矛盾政策的失敗。」（譯者：張正芊/核稿：陳政一）1070615