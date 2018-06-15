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穩定糧價　農委會與嘉縣農會達成三點共識

記者邱嘉琪╱嘉義報導2018/06/15 17:53
▲為穩定糧價，立委陳明文、蔡易餘、嘉義縣長候選人翁章梁邀農委會南下，與農會達成三點共識。（圖／翁章梁競選團隊提供 , 2018.06.15）
▲為穩定糧價，立委陳明文、蔡易餘、嘉義縣長候選人翁章梁邀農委會南下，與農會達成三點共識。（圖／翁章梁競選團隊提供 , 2018.06.15）

天候因素農民搶割，導致糧價下跌，為協助農民，前天立委陳明文、蔡易餘及民進黨嘉義縣長候選人翁章梁邀請農委會主委林聰賢南下嘉義縣，協調各農會穩定糧價會議，達成計畫收購、輔導收購和餘糧收購三種公糧都交，所剩濕穀只要含水率30%以內，由農會保障每百台斤930元的收購價格，經過兩天運作，不同農會遇到不同技術狀況，15日緊急再度要求農委會副主委陳吉仲南下於朴子農會，並邀請縣府農業處及各農會出席討論，最後達成三點共識。

15日農委會與農會達成三點共識。第一：計畫收購、輔導收購和餘糧收購外所餘濕穀，除保障每百台斤930元收購價格外，農會在處理調度、運費及整個作業上，若有運出的部分，以每百台斤補助20元，若無法計算運出部分，每百台斤補助10元，可由農會二擇一自行評估計算方式。第二：農委會將提供單一窗口，２４小時隨時協助嘉義各地區農會收購公糧，甚至自營糧收購時，所需要的車輛緊急調度問題。第三：農會只要挺農民，農委會百分之百挺農會，在所有執行過程中，農委會絕對會全力支援所有農會，未來在各項業務上彈性處理，予以最大的協助。

陳明文說，糧價崩盤，是一個供需問題，要求農委會要強力介入處理，也希望農會站在照顧農民的角度上，全力穩定糧價，基本上農會照顧農民，農委會挺農會，這種環環相扣的關係，相信為農民，農會絕對樂意，合作是必要的，希望透過此次開會，大家能照共識結論執行，真正穩定糧價。

翁章梁指出，此次會議的最大原則方向，就是「農會挺農民、農委會挺農會」。因糧價下跌，供需上必須有所調整，以保障農民的收入，當農民收入降低時，新政府立即去做相關適當的處理，也希望大家共體時艱，幫助農民穩定收入，這是此階段必須要做的。

關鍵字陳明文翁章梁蔡易餘穩定糧價
鋒面持續到19日　民眾應做好預防琴聲、歌聲、歡笑聲　歡慶警察節

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