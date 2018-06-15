琴聲、歌聲、歡笑聲　豐原分局歡慶警察節

豐原警分局15日舉行聯合勤教暨慶祝警察節活動，會中由分局長林宏儒主持，除了轉頒資深績優警察獎章，致贈每位同仁警察節紀念公事包；活動現場安排6位員警，以警察節公事包為主題，搭配司儀帶點詼諧的旁白介紹，呈現不一樣的走秀方式，現場掌聲及笑聲不絕。
獲頒資深績優警察獎章的員警中，服務30年有偵查隊隊長許銀湶、神岡分駐所所長謝俊男等4人，服務20年有豐原派出所所長黃光宏、潭子分駐所巡佐劉坤松等4人，服務10年有潭子分駐所所長蔡易儒、合作派出所所長廖雲傑、行政組巡官周罃等10人。
慶祝警察節活動中，特別邀請警友辦事處主任、義警中隊長、民防中隊長、志工中隊長等貴賓，到場共襄盛舉。警友辦事處游主任慰勉員警為維護社會治安、交通順暢及為民服務等工作，平日執勤辛苦且壓力大，在這特別的日子裡，準備茶會讓警察同仁們能盡情放鬆心情，享用餐點。
▲有特殊才藝的員警帶來表演，共同慶祝警察節。（圖／豐原警分局提供2018.6.15）
分局長林宏儒希望帶給同仁不一樣的視覺、聽覺享受，以輕鬆愉快的心情共同慶祝這個專屬於警察的日子；特別請有特殊才藝的同仁帶來表演；由防治組周胤碩及豐東所廖于嬅負責keyboard，豐東所雲昱棋負責吉他表演及督察組尤子丹。
四位年輕同仁於學生時代就熱愛音樂、組團玩音樂，而廖于嬅曾經是一位鋼琴老師，他們身穿警察制服，在舞臺上帶來歌唱及樂器表演，現場演唱多首大家耳熟能詳的歌曲，如天天想你、愛情釀的酒、我們不一樣、海洋等曲目，大展專長、精彩的表演，讓在場員警聽得如癡如醉，也讓大家見識到員警不一樣的一面，並留下深刻印象。