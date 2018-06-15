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影／員林警分局慶祝警察節　舉辦藝文展「竹報平安」

記者唐詠絮 / 彰化報導2018/06/15 17:47
▲慶祝615警察節，員林警分局首度舉辦藝文展「竹報平安」，分局長張益禎(右)與墨竹畫家張春輝(左)合照。（圖／記者唐詠絮攝，2018.06.15）
▲慶祝615警察節，員林警分局首度舉辦藝文展「竹報平安」，分局長張益禎(右)與墨竹畫家張春輝(左)合照。（圖／記者唐詠絮攝，2018.06.15）

員林警察分局為體恤員警平日來的辛勞，特別選在615警察節當天，在三樓禮堂舉辦「107年警察節藝文展覽暨聯合慶生活動」，首度展示畫家張春輝大師近50幅墨竹作品，並以「竹報平安」作為展覽主題，除了提升人文藝術品質外，分局長張益禎企盼轄區內都能呈現一片祥和與平安的景象。


現年86歲張春輝大師，擅長畫墨竹，曾在台灣及日本橫濱與墨書院各地邀約展出，作品更曾在神奈川鶴岡八幡宮國寶館典藏，受到高度評價與讚賞，張春輝說，由於竹子不怕大風雨，生長快速，象徵高風亮節的操守，符合警察盡忠職守、不畏逆境辛苦拼命的精神，除了展出多年來的珍藏的作品外，另外選擇名為「正氣滿乾坤」與「高風亮節」兩幅墨竹，做為員林分局永久珍藏。
▲張春輝大師的墨竹作品「正氣滿乾坤」，獻給員林分局永久典藏。（圖／記者唐詠絮攝，2018.06.15）

在地方更盛傳一說，只要有張春輝大師畫的朱竹（紅竹）作品，由於紅代表喜氣，竹又有節節高升的美意，這讓即將步入禮堂的夫妻們及家中長輩，爭相要其墨寶，未來一定會多子多孫多福氣


▲員林分局長張益禎贈送感謝獎座給張春輝大師。（圖／記者唐詠絮攝，2018.06.15）

張益禎除了感謝有張春輝大師展出多幅作品外，並且在會中表示，警察因需肩負維護社會治安及交通的重責大任，不能放假，競競業業堅守崗位，所以希望透過舉辦慶生會方式，慰勞分局同仁們這一年來的辛勞。


▲員林警分局舉辦「107年警察節藝文展覽暨聯合慶生活動」。（圖／彰化縣警局提供，2018.06.15）

張益禎同時提醒員警同仁歡慶之餘仍勿忘本業，今(107)年青春專案自1日起至831，以「淨化妨害青少年成長環境」、「防制青少年被害」及「擴大犯罪預防宣導」為三大工作主軸，希望在暑假開始前，透過宣導方式教導青少年如何遠離危害，以預防偏差行為及被害，營造優質青少年成長環境。

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