日本腦炎流行高峰　衛生局呼籲做好防蚊措施保平安

依據衛生福利部疾病管制署統計資料顯示，今年全國已累計出現12例日本腦炎確診個案，創近6年同期新高。目前確診個案集中主要分布於中南部地區（高雄市6例、嘉義縣2例及屏東縣、台南市、彰化縣、台中市各1例），桃園市尚無個案出現，感染日本腦炎的高風險環境為豬舍、鴿舍、水稻田或灌溉溝渠，因適逢端午佳節返鄉及出遊潮，桃園市衛生局提醒民眾，如果近期要前往中南部地區的民眾，請注意做好防蚊措施，儘量避免前往高風險環境活動，以防止被病媒蚊叮咬而染病。



▲感染日本腦炎的高風險環境為豬舍、鴿舍、水稻田或灌溉溝渠。（圖／桃園市衛生局提供 , 2018.06.15）

衞生局說明，日本腦炎主要是經由攜帶日本腦炎病毒的三斑家蚊及環紋家蚊叮咬而感染，5到10月為主要流行期，豬隻及鳥類是病毒的自然宿主，且病毒可能透過候鳥遷徙而傳播，故每年皆由南而北逐漸出現散發病例。另病媒蚊常孳生於水稻田、池塘及灌溉溝渠等處，民眾應儘量避免於病媒吸血高峰期(黃昏與黎明時段)前往高風險環境活動，若須前往則應穿著淺色長袖衣褲，或於身體裸露處塗抹衛生福利部認可含DEET之防蚊藥劑，避免遭蚊蟲叮咬而感染。患者感染後大多無症狀，少部分會有頭痛、發燒或無菌性腦膜炎等症狀，嚴重則可能出現急性腦炎及意識混亂。衛生局提醒，民眾除做好居家環境孳清，最好是裝設紗窗紗門，以防止病媒蚊進入而遭叮咬。



▲桃園市衛生局呼籲，民眾應儘量避免於病媒吸血高峰期(黃昏與黎明時段)前往高風險環境活動，若須前往則應穿著淺色長袖衣褲，或於身體裸露處塗抹衛生福利部認可含DEET之防蚊藥劑。（圖／桃園市衛生局提供 , 2018.06.15）

目前日本腦炎尚無有效的治療藥物，疫苗接種為預防感染的最有效方法。衛生局呼籲，家中若有適齡幼兒尚未接種疫苗，父母應儘速攜至各區衛生所或合約醫療院所完成日本腦炎疫苗接種。成人如工作地或住家附近有豬舍或水稻田等高風險環境者，建議可前往衛生福利部桃園醫院自費接種疫苗。民眾如有相關問題，可撥打衛生局24小時防疫專線：0800-033-355。