NOWnews Logo
weiboIGFB
總覽政治財經社會運動娛樂新奇生活全球地方旅食健康流行保庇觀點
即時跑馬燈膝關節》看不見的才最令人震驚送暖慶端午　溫馨關懷回收個體戶8成民眾有這困擾　黃金密碼來解秘
中央社

佩佩豬現身台北 16日起士林科教館亮相

中央社2018/06/15 17:09
中央社 生活 / NOWnews
中央社 生活 / NOWnews

（中央社記者陳婕翎台北15日電）被喻為學齡前兒童天后偶像的「佩佩豬」現身台北，「Super Pop 粉紅豬小妹超級互動展台北站」從6月16日起至9月30日將於位在士林的國立台灣科學教育館展出。

「Super Pop 粉紅豬小妹超級互動展台北站」明天正式開跑，今天開幕記者會吸引許多佩佩豬的小粉絲，即使外頭下著小雨也沒有澆熄小朋友的熱情，和佩佩豬一起手舞足蹈。

佩佩一家人在台中創下15萬觀展人次記錄後，這次來到台北。科教館館長陳雪玉說，以寓教於樂為宗旨的科教館，經歷近3個月的全面休館，6月8日第一、二階段開館後，由英國創作的教育類動畫佩佩豬作為首場特展別具意義。

陳雪玉表示，這次展覽希望落實動畫的學齡前親子家庭教育目的，融入垃圾分類等環保教育。包含動畫原創繪稿、親子互動體驗設施等，讓大小朋友一起走進動畫經典場景。

主辦單位新聞稿中提及，在展區「佩佩豬歷程記」中，將說出爸爸豬、媽媽豬、佩佩、喬治是怎麼誕生，那些經典的角色、動畫故事及集場景設定過程將完整展出。

另外，展覽中還會呈現出佩佩豬最喜歡的、最經典的跳泥巴水坑互動體驗區，也設有滑草遊戲及恐龍氣墊滑梯等體驗互動設施。

觀眾還有機會走進佩佩豬的生活，一起在場景中和佩佩豬一起過生日；也可以和不愛吃蔬菜的喬治一起克服偏食壞習慣，學習怎麼吃才能變得健康。

有別於台中場次，佩佩豬互動展台北站與台北市立兒童新樂園攜手，6月30日前推出兒童新樂園限量版一日票「粉紅豬小妹限定手環」，除可享無限次數搭乘1至13號遊樂設施外，參觀展覽也可享優惠。1070615（編輯：卞金峰）

東京高架橋下空間再造 林...中嘉案再送NCC審查 市...

相關新聞

了解更多

專題
圖解新聞》中華民國7次修憲史
勞基法五大修正方向　新舊版比一比
圖解新聞》鑑古知今　中華民國特赦史報你知
台人出國這些舉動超丟臉
3步驟、5防漏　行動支付防盜刷
圖解新聞》近五年大專畢業生薪情
好康報報
網頁遊戲旅食樂飆網超省購屋通
講座報名2391-5568
講座報名2391-5568
魔幻風格Q版H5大作
魔幻風格Q版H5大作
旅遊 美食 玩樂
旅遊 美食 玩樂
低總價人氣宅推薦
低總價人氣宅推薦
熱血戰鬥修仙成就大業
熱血戰鬥修仙成就大業
FBIGweibotwitterAbout NOWnews

T: +886 2 8797 8775

F: +886 2 8797 8339

11493 台北市內湖區堤頂大道二段 407 巷 32 號 4 樓

今日傳媒(股)公司版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © 2017 NOWnews.com. All Rights Reserved.
免責聲明隱私權聲明著作權聲明
Server in Taiwan