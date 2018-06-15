佩佩豬現身台北 16日起士林科教館亮相

（中央社記者陳婕翎台北15日電）被喻為學齡前兒童天后偶像的「佩佩豬」現身台北，「Super Pop 粉紅豬小妹超級互動展台北站」從6月16日起至9月30日將於位在士林的國立台灣科學教育館展出。

「Super Pop 粉紅豬小妹超級互動展台北站」明天正式開跑，今天開幕記者會吸引許多佩佩豬的小粉絲，即使外頭下著小雨也沒有澆熄小朋友的熱情，和佩佩豬一起手舞足蹈。

佩佩一家人在台中創下15萬觀展人次記錄後，這次來到台北。科教館館長陳雪玉說，以寓教於樂為宗旨的科教館，經歷近3個月的全面休館，6月8日第一、二階段開館後，由英國創作的教育類動畫佩佩豬作為首場特展別具意義。