NOWnews Logo
weiboIGFB
總覽政治財經社會運動娛樂新奇生活全球地方旅食健康流行保庇觀點
即時跑馬燈膝關節》看不見的才最令人震驚送暖慶端午　溫馨關懷回收個體戶8成民眾有這困擾　黃金密碼來解秘
中央社

東京高架橋下空間再造 林佳龍參訪取經

中央社2018/06/15 17:02
中央社 地方 / NOWnews
中央社 地方 / NOWnews

（中央社記者郝雪卿東京15日電）為了活化鐵路高架化後高架橋下閒置空間，台中市長林佳龍今天參訪東京車站旁的文創商圈後表示，看到高架橋下空間能夠活化再利用，給市府很多借鏡與參考之處。

林佳龍昨天搭乘台中到東京的首航班機抵達東京後，即展開台中花博宣傳活動，今天上午與花博吉祥物石虎家族在東京街頭宣傳，還邀請以「PPAP」洗腦神曲紅遍世界的PIKO太郎擔任台中花博宣傳大使，下午接著參訪日本東京車站旁的「2K540 AKI-OKA ARTISAN」，聽取JR東日本都市開發公司開發事業本部長千葉修二的導覽。

「2K540 AKI-OKA ARTISAN」原本是高架橋下廢棄閒置空間，經過活化打造為工匠大街，吸引年輕設計師進駐。林佳龍在參觀過程中，看到一家店門口擺著古董縫紉機，身為裁縫師之子的林佳龍，忍不住駐足觀看，他說，從小就在縫紉機與布床之間穿梭長大，看到這部古董縫紉機特別親切，很有小時候的感覺。

林佳龍表示，日本山手線高架橋下，長200公尺、寬40公尺的2K540，原本是閒置已久且孳生髒亂的空間，經過改造後，已成為藝術家、青年或文創商店聚集地，帶來人氣與商機。

他認為，台中市鐵路高架化後，從豐原到大慶站，高架下也有21.7公里的空間，市府在此規劃包括綠空鐵道與綠廊、自行車道，搭配場站附近將形塑成為商圈，讓青創家進駐，相信日本能做到，台中也能。

林佳龍指出，20年前他在日本工作的時候，每天都搭乘日本山手線，後來他提出大台中山手線，也是發想起源於過去工作生活的背景；台中有捷運綠線、藍線，加上大台中山手線，將形成四通八達的軌道路網。

他表示，日本的軌道運輸與空間活化經驗相當值得參考，今天他舊地重遊，看到以前被廢棄的高架橋下空間能夠活化再利用，給市府很多借鏡與學習參考之處。（編輯：唐聲揚）1070615

地中海移民船因天候繞道 義...佩佩豬現身台北 16日起士...

相關新聞

了解更多

專題
圖解新聞》中華民國7次修憲史
勞基法五大修正方向　新舊版比一比
圖解新聞》鑑古知今　中華民國特赦史報你知
台人出國這些舉動超丟臉
3步驟、5防漏　行動支付防盜刷
圖解新聞》近五年大專畢業生薪情
好康報報
網頁遊戲旅食樂飆網超省購屋通
講座報名2391-5568
講座報名2391-5568
魔幻風格Q版H5大作
魔幻風格Q版H5大作
旅遊 美食 玩樂
旅遊 美食 玩樂
低總價人氣宅推薦
低總價人氣宅推薦
熱血戰鬥修仙成就大業
熱血戰鬥修仙成就大業
FBIGweibotwitterAbout NOWnews

T: +886 2 8797 8775

F: +886 2 8797 8339

11493 台北市內湖區堤頂大道二段 407 巷 32 號 4 樓

今日傳媒(股)公司版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © 2017 NOWnews.com. All Rights Reserved.
免責聲明隱私權聲明著作權聲明
Server in Taiwan