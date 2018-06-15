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油輪擱淺　高雄市長許立明到鳳鼻頭瞭解情形

記者黃守作／高雄報導2018/06/15 17:56
▲高雄市長許立明到小港區鳳鼻頭漁港海堤瞭解油輪擱淺的情形。(圖／高雄市政府提供)
▲高雄市長許立明到小港區鳳鼻頭漁港海堤瞭解油輪擱淺的情形。(圖／高雄市政府提供)

高雄市長許立明於今(15)日上午，到小港區鳳鼻頭漁港海堤，瞭解2艘油輪擱淺的情形，盼加速擱淺油輪的抽油計畫，以防油污外洩。

高雄市長許立明，是由環保局局長蔡孟裕陪同，到鳳鼻頭漁港海堤，瞭解2艘油輪擱淺的情形，他表示，這2艘油輪船上共32位船員全數平安獲救，他希望海象平穩後，立即進行抽油和除油工作，以避免造成海洋污染。

 


▲高雄市長許立明盼加速2艘擱淺油輪的抽油計畫，以防油污外洩。(圖／高雄市政府提供)

許立明市長表示，鋒面強勁風勢，造成2艘油輪擱淺，首要是人員性命的保全，感謝海巡、警消弟兄漏夜搶救，32位船員安全獲救，但他擔憂會影響海洋生態，所幸擱淺在林園區中坑門出水口的斐濟籍勝利者19號(Winner 19)油輪船艙內無油料外洩，但仍儲有約200噸輕柴油，交通部航港局將審視抽油計畫，不管未來船體如何處理，盼抽油計畫能加速進行。 

至於擱淺在小港區鳳鼻頭漁港北堤的巴拿馬籍新利號(SHINE LUCK)油輪，其甲板上油品，疑遭海浪拍打，海上因而出現微量油污，為防止油料外洩，形成海洋污染，目前攔油索、吸油棉和相關人員均已在旁待命，待海象平穩後，將儘速完成佈設，進行海上除油工作。

環保局長蔡孟裕指出，擱淺船隻沒有漏油現象，海面上微量油污與燃料油無關，研判為原甲板上油污遭海浪拍打所致，目前現場由海洋局持續處理中。

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