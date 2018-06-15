NOWnews Logo
weiboIGFB
總覽政治財經社會運動娛樂新奇生活全球地方旅食健康流行保庇觀點
地方總覽北北基桃竹苗中彰投雲嘉南高屏澎宜花東金馬
即時跑馬燈新北市選情逆轉？網友：綠年底大敗宗教融合、大愛團結　印尼衛塞節8成民眾有這困擾　黃金密碼來解秘
地方

雲林印尼移工1439h齋戒　斗南站前禮拜歡慶開齋

記者簡勇鵬／雲林報導2018/06/15 17:54
▲雲林縣３百多位印尼籍穆斯林移工結束神聖齋戒月，並舉辦歡慶開齋節暨禮拜活動。（圖／記者簡勇鵬攝 , 2018.06.15
▲雲林縣３百多位印尼籍穆斯林移工結束神聖齋戒月，並舉辦歡慶開齋節暨禮拜活動。（圖／記者簡勇鵬攝 , 2018.06.15

3百多位印尼穆斯林新住民和移工慶祝開齋節，15日上午在斗南火車站前廣場舉辦開齋日暨禮拜活動，雲林副縣長丁彥哲、民政處長程源宏、議員吳滄得等人到場一同歡慶開齋節。

開齋節是伊斯蘭教一年中重要節日之一，在經過為期一個月齋戒月後，穆斯林家家戶戶會享用豐盛的開齋飯，以慶祝一整個月的齋戒功德圓滿，並會與親友相聚，共同歡慶開齋節，熱鬧的氣氛就如同華人的新年，是全球穆斯林團聚慶賀的節日；而經統計全台穆斯林人口多以印尼籍移工為主，而在雲林縣的印尼籍移工就有8,265人，多信仰伊斯蘭教，因此開齋日就如同雲林縣印尼移工的過年一般，斗南火車站15日一早就聚集300多位印尼籍移工歡慶佳節。

副縣長丁彥哲指出，台灣是個多元文化的社會，宗教信仰非常自由，開齋節是穆斯林重要的節日之一，而在雲林縣的穆斯林人口主要以印尼籍移工和新住民為主，除感謝在雲林縣工作移工們的付出與辛勞，也籲請雇主應尊重宗教信仰自由，不得禁止移工參加各種宗教活動，並積極推動各項新南向政策，除協助縣內廠商建立清真市場發展策略及輔導申請清真認證準備，加強東南亞國家經貿交流、推動新住民子女教育、促進外籍移工勞動權益等等，一方面可以協助業者投入廣大的伊斯蘭市場，另一方面更可以照顧縣內的穆斯林人士並吸引更多觀光客。

關鍵字穆斯林齋戒月印尼移工開齋節
琴聲、歌聲、歡笑聲　歡慶警察節油輪擱淺　許立明到鳳鼻頭瞭解情形

相關新聞

了解更多

專題
圖解新聞》中華民國7次修憲史
勞基法五大修正方向　新舊版比一比
圖解新聞》鑑古知今　中華民國特赦史報你知
台人出國這些舉動超丟臉
3步驟、5防漏　行動支付防盜刷
圖解新聞》近五年大專畢業生薪情
好康報報
網頁遊戲旅食樂飆網超省購屋通
講座報名2391-5568
講座報名2391-5568
魔幻風格Q版H5大作
魔幻風格Q版H5大作
旅遊 美食 玩樂
旅遊 美食 玩樂
低總價人氣宅推薦
低總價人氣宅推薦
熱血戰鬥修仙成就大業
熱血戰鬥修仙成就大業
FBIGweibotwitterAbout NOWnews

T: +886 2 8797 8775

F: +886 2 8797 8339

11493 台北市內湖區堤頂大道二段 407 巷 32 號 4 樓

今日傳媒(股)公司版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © 2017 NOWnews.com. All Rights Reserved.
免責聲明隱私權聲明著作權聲明
Server in Taiwan