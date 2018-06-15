雲林印尼移工1439h齋戒　斗南站前禮拜歡慶開齋

3百多位印尼穆斯林新住民和移工慶祝開齋節，15日上午在斗南火車站前廣場舉辦開齋日暨禮拜活動，雲林副縣長丁彥哲、民政處長程源宏、議員吳滄得等人到場一同歡慶開齋節。

開齋節是伊斯蘭教一年中重要節日之一，在經過為期一個月齋戒月後，穆斯林家家戶戶會享用豐盛的開齋飯，以慶祝一整個月的齋戒功德圓滿，並會與親友相聚，共同歡慶開齋節，熱鬧的氣氛就如同華人的新年，是全球穆斯林團聚慶賀的節日；而經統計全台穆斯林人口多以印尼籍移工為主，而在雲林縣的印尼籍移工就有8,265人，多信仰伊斯蘭教，因此開齋日就如同雲林縣印尼移工的過年一般，斗南火車站15日一早就聚集300多位印尼籍移工歡慶佳節。