雲林印尼移工1439h齋戒　斗南站前禮拜歡慶開齋

3百多位印尼穆斯林新住民和移工慶祝開齋節，15日上午在斗南火車站前廣場舉辦開齋日暨禮拜活動，雲林副縣長丁彥哲、民政處長程源宏、議員吳滄得等人到場一同歡慶開齋節。
開齋節是伊斯蘭教一年中重要節日之一，在經過為期一個月齋戒月後，穆斯林家家戶戶會享用豐盛的開齋飯，以慶祝一整個月的齋戒功德圓滿，並會與親友相聚，共同歡慶開齋節，熱鬧的氣氛就如同華人的新年，是全球穆斯林團聚慶賀的節日；而經統計全台穆斯林人口多以印尼籍移工為主，而在雲林縣的印尼籍移工就有8,265人，多信仰伊斯蘭教，因此開齋日就如同雲林縣印尼移工的過年一般，斗南火車站15日一早就聚集300多位印尼籍移工歡慶佳節。
副縣長丁彥哲指出，台灣是個多元文化的社會，宗教信仰非常自由，開齋節是穆斯林重要的節日之一，而在雲林縣的穆斯林人口主要以印尼籍移工和新住民為主，除感謝在雲林縣工作移工們的付出與辛勞，也籲請雇主應尊重宗教信仰自由，不得禁止移工參加各種宗教活動，並積極推動各項新南向政策，除協助縣內廠商建立清真市場發展策略及輔導申請清真認證準備，加強東南亞國家經貿交流、推動新住民子女教育、促進外籍移工勞動權益等等，一方面可以協助業者投入廣大的伊斯蘭市場，另一方面更可以照顧縣內的穆斯林人士並吸引更多觀光客。