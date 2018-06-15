中嘉案再送NCC審查 市場競爭將納考量

（中央社記者潘姿羽台北15日電）中嘉網路交易案已送進國家通訊傳播委員會（NCC），NCC表示，未來審查重點會放在投資架構、資金來源、有無觸及黨政軍條款等，對市場競爭的影響也會一併納入考量。

中嘉網路公司是國內大型有線電視多系統經營管理業者（MSO），全台有線電視收視戶122萬用戶；中嘉最大股東安博凱基金（MBK）確定出售股份、轉讓經營權，確認買主有達勝集團董事長郭冠群、宏泰企業執行常董林鴻南、前東森總經理陳繼業及弘倉有限公司董事陳榮泉。

不過NCC副主委翁柏宗表示，目前此案還在蒐集資料研析階段，尚未提委員會，時程上也較難掌握何時可以進入大委員會審查。