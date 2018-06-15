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中央社

彰化高中生近視率全國第一 醫師籲家長注意

中央社2018/06/15 17:19
中央社 健康 / NOWnews
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（中央社記者吳哲豪彰化15日電）根據教育部統計處的資料顯示，106學年度全台普通高中學生近視率，彰化排名全台第一，醫師指出，很多家長等到孩子近視度數逾300度，才讓孩子配戴眼鏡，對視力健康較為不利。

教育部統計106學年度各縣市普通高中學生近視率，全台高中生平均近視率為86.03%，其中彰化縣排名全台第一，近視人數有1萬836人，近視率高達89.62%，至於排名第二的則為台中市，近視率為88.99%，第三名則是嘉義市，近視率為88.28%，至於台北市則排名第六。

面對高中生近視率為全台第一，彰化縣政府教育處認為，高中生自主性高，就醫狀況不佳，加上3C氾濫長時間近距離用眼，且夏季炎熱及空汙，降低學生戶外活動意願，可能是導致近視改善成效有限的原因。

秀傳醫療社團法人秀傳紀念醫院眼科主治醫師官珮慈則說，近視成因分為遺傳以及後天的，在遺傳的部分，如果父母親都有近視，小朋友近視的機率也會比較高，後天的則是因為視軸增長。

官珮慈指出，她在看診時發現，家長對於孩子近視時處理的態度，是影響孩子視力健康的關鍵之一。

官珮慈說，她發現很多家長在小孩近視時，起初都不願小孩配戴眼鏡，等到度數超過300度以上，才願意讓孩子配戴眼鏡，其實度數比較少的時候，比較容易預防近視度數加深，就像開車一樣，車速越快，要把車子停下來的困難度就會增加，近視的預防也是如此。

官珮慈同時提醒家長注意孩子使用3C產品的情形，像是小學生使用智慧型手機的時候，為了看清楚畫面，都把手機拿的很前面，時間又很長，對視力有不良的影響。（編輯：施燕飛）1070615

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