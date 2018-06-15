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台灣去年對外淨資產續創歷史新高 居全球第五大淨債權

鉅亨網2018/06/15 17:22
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台灣央行今 (15) 日公布去 (2017) 年底國際投資部位，台灣對外淨資產較前一年度續增 740.9 億美元至 1 兆 1808 億美元，年增率 6.7%，並續創歷史新高，穩居全球第五大淨債權國。

其中，台灣去年底對外資產總計達 1 兆 9826.7 億美元，年增 1934.1 億美元，年增幅 10.8%，央行說明，主要是國內壽險公司對外證券投資增加約 1525 億美元所致。

而台灣對外負債增加 1193.2 億美元至 8018.5 億美元，年增幅 17.5%，則是因外資來台證券投資，且雖著股價上揚使其持股市值增加。

觀察全球國際投資部位淨資產排名，第一名仍是日本，而德國取代中國躍上第二，中國居第三，其次分別是香港、台灣、挪威、瑞士、新加坡、荷蘭和沙烏地阿拉伯，其中，荷蘭擠進前 10 名，而英國跌出排名。

至於去年底全球國際投資部位淨負債前 3 名國家，依序為美國、西班牙和澳大利亞，排名並未更動，央行說明，美國居冠主要是因美元為儲備貨幣，再加上其國內的儲蓄的確相對不足。

國際投資部位用來記載一國央行、銀行部門、政府部門和民間部門對外持有金融資產與負債的存量統計，視為國際聯貸、國家信評的參考指標之一，也是國際貨幣基金 (IMF) 監測支付能力、金融穩定的重要指標。

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