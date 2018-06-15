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新莊大拜拜／將腳都在做什麼　現身說法讓你知

保庇2018/06/15 17:21
新莊大拜拜／將腳都在做什麼　現身說法讓你知（圖／保庇）
新莊大拜拜／將腳都在做什麼　現身說法讓你知（圖／保庇）

還願將腳是北部廟會遶境的獨特風景，一旦向神明許願必定要走三年，事前還得要至少吃素三天，過程也得要繼續吃。有些人只是單純想要為神明服務，沒有特別的目的。保庇NOW去年因青山祭而與陳大哥結緣，這次又在新莊大拜拜遇見陳宏政大哥，於是請他分享擔任將腳的心路歷程。

將腳，簡而言之就是由信眾自行擔任神明的部下，遶境期間供其差遣使喚，但和隨香信眾不同，受到戒律規範，但也沒到官將首、家將這般嚴苛的排練儀式步伐，以身體力行報答神明的庇佑。

編：擔任將腳的資歷有多久了？
陳：看別人扮將腳，是從小看到大。自己親自扮將腳，則是從去年才開始。不只參與新莊大拜拜的扮將，去年艋舺青山宮首度恢復扮將腳，也特別去報名參加。

編：有的人扮將是為了向神明還願，你來扮將是為了什麼呢？
陳：近二三年時常做夢夢見神明，像是七爺八爺、十殿閻羅、關公等，各式各樣不同種類的神明。只要夢到就會去找有祭祀這尊神明的廟宇拜拜。有一天也是在廟裡拜拜的時候就看到廟方張貼將腳的海報，才知道原來還有這種服務神明的方式，當時沒有多想就報名了，一直持續到現在。

編：扮將有什麼禁忌或規矩嗎？
陳：如果是向神明還願至少要連續走三年，只要是扮將的人至少要從前三天開始吃素，扮將的這二天也都要吃素。但我自己是從一個禮拜前就開始吃素了。開臉之後盡量不隨意說話，吃東西也會特別遮一下。

編：扮將的時候有什麼特別深刻的故事嗎？
陳：大家都把廟會遶境和打架鬧事劃上等號，但是我自己扮將的時候，是遇到有住戶刻意朝著陣頭潑水，說遶境很吵鞭炮聲很大很嚇人。不然就是沒來由地霹靂啪啦對著我們扮將的人或者是陣頭大罵，什麼難聽話都有。當然有些人會氣不過想要去跟對方理論，但是有經驗的大哥都會先安撫大家，確認沒有人受傷或是傷害到神明。再去跟對方說明，也請對方多多包涵不要對著遶境隊伍潑水或口出惡言。其實這樣的挑釁不少，只是沒有來參加的人不會知道而已。

另外就是晚上為了要趕時間進度回到廟裡，沿途又剛好沒有民眾設香案、紅壇，整個隊伍就會用小跑步的前進。深夜裡腳上的鈴鐺隨著跑步擺盪而發出聲響，有一種說不出的神聖感，我非常享受那個當下。

編：你參加過青山宮和地藏庵的扮將，覺得二者的不同是？
陳：青山宮遶境的時候遇到雨天，清昭誠會的大哥們也一起扮將，他們的顧將人員非常熱心，隨時會注意扮將人員的狀況。可能是首次恢復扮將，所以會很遵守開臉後就盡量不說話，以筆談來溝通，擔心扮將人員太累，只要隊伍確定會停一陣子就立即拿椅子給我們坐，真的被很妥善的照顧。

我們新莊自己的就比較自由，不過大原則還是一樣，一旦開臉就不任意妄為。需要幫忙舉牌，有一年是拿大旗，風一吹來差一點就擔心自己被吹倒，雖然身體是辛苦的，但心情卻很平靜。

編：家人對於你扮將有什麼看法？
陳：除了擔心打架鬧事之外，沒有其他的。新聞常常有廟會遶境期間打架鬧事，家人擔心我去扮將不小心捲入，會受傷或者受到波及，但說真的到目前為止我都是平安的去，平安的回，沒有發生任何意外。

編：會扮將扮到什麼時候呢？
陳：並沒有限制扮到什麼時候，只要是工作能配合的上，就會盡量參加，可能就走到不能走的那天吧。

開臉著裝完成的將腳（圖／陳宏政提供）
開臉著裝完成的將腳（圖／陳宏政提供）

陳大哥的分享，讓我們了解到扮將不一定是要跟神明要求什麼，有時候一顆純粹服務的心也能讓人持續不斷。訪談過程中，陳大哥也提到傳統廟會是台灣人的文化之一，許多國家都對此感到驚嘆，他選擇用扮將體驗傳承，每個人都可以有不同的方式參與。了解是尊重的開始，踏出第一步彼此才有對話的可能。

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