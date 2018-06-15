投資印度太陽能計畫 軟銀豪砸千億美元

（中央社東京15日綜合外電報導）日本放送協會（NHK）今天報導，日本電信及網路巨擘軟體銀行公司打算對印度一項太陽能計畫投資600億至1000億美元；軟銀希望將觸角伸向各個領域。

在這則報導傳出前，軟銀（SoftBank）3月已宣布將與沙烏地阿拉伯合作，大手筆投資一項太陽能計畫。軟銀創辦人稱，這是全球規模最大的太陽能計畫。

日本放送協會報導，對印度的這項大筆投資案將由軟銀和沙烏地阿拉伯共同出資，雙方已合夥設立願景基金（Vision Fund）作為投資工具。

對此報導，軟銀發言人不予置評。