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內政部表揚大會　高市15位里長獲殊榮

記者許高祥／高雄報導2018/06/15 17:58
▲得獎15位里長中，年紀最長的林園區里長鄭天蔭。（圖／高民政局提供 , 2018.06.15）
▲得獎15位里長中，年紀最長的林園區里長鄭天蔭。（圖／高民政局提供 , 2018.06.15）

內政部日前在台北市國軍文藝中心舉行107年全國特優里長表揚大會，高雄市共有15位里長榮獲「全國特優里長」。高雄市政府民政局表示，本市優秀里長比比皆是，每年獲得內政部表揚的里長，都是經歷激烈的評比競爭後脫穎而出，證明這些里長為民服務的績效，深受在地民眾的讚賞及肯定。

一般民眾在日常生活或鄰里間遇到的疑難雜症，或是街坊鄰居間的小糾紛，第一個想到的就是去找里長幫忙，所以在基層第一線的里長已成為市府瞭解民意、與在地溝通的重要管道；市府相當重視里長的聲音，更希望透過公開表揚優秀里長，將這些為民服務、積極奉獻的公益精神傳達給社會大眾，鼓勵大家擇善而從、見賢思齊，讓更多人發揮能力共同打拚，讓我們生活的這塊土地更加美好。 

今年得獎的15位里長中，年紀最長的林園區里長鄭天蔭，服務年資近20年，得知獲獎後，靦腆又謙遜地說：「里民都像是自己的家人，能幫他們做些事，這也沒什麼啦！」又說：「感謝鄰長及志工們的幫忙，希望鄰里間大家相處更和諧安康，能夠共同把居住的鄰里建設的更完善」。

▲得獎15位里長中，年紀最長的林園區里長鄭天蔭。（圖／高民政局提供 , 2018.06.15） 

左營區里長謝金得為解決里內白蟻肆虐，炙日當下親力親為除蟲害，他爽朗地說：「里長的職責就是為民服務啊！」此外，為向全國的村里長宣導參加「全國村里長團體傷害保險」，內政部還特地至高雄市採訪楠梓區劉秀英及苓雅區陳翌鳳等2位里長加保心得，並拍攝成影片於活動現場播放。 

▲左營區城南里里長謝金得親力親為除蟲害。（圖／高民政局提供 , 2018.06.15）

高雄市15位獲頒「全國特優里長」包括：鼓山區王宋金花里長、左營區謝金得里長、楠梓區劉秀英里長、三民區張文青里長、新興區陳福明里長、苓雅區陳翌鳳里長、前鎮區陳文人里長、小港區曾清全里長、鳳山區劉啟芳里長、林園區鄭天蔭里長、大寮區簡鴻儒里長、岡山區陳永成里長、永安區郭憲明里長、旗山區羅昱晴里長、茂林區鄭善雄里長。

關鍵字內政部全國特優里長高雄市政府高雄
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