內政部表揚大會　高市15位里長獲殊榮

內政部日前在台北市國軍文藝中心舉行107年全國特優里長表揚大會，高雄市共有15位里長榮獲「全國特優里長」。高雄市政府民政局表示，本市優秀里長比比皆是，每年獲得內政部表揚的里長，都是經歷激烈的評比競爭後脫穎而出，證明這些里長為民服務的績效，深受在地民眾的讚賞及肯定。

一般民眾在日常生活或鄰里間遇到的疑難雜症，或是街坊鄰居間的小糾紛，第一個想到的就是去找里長幫忙，所以在基層第一線的里長已成為市府瞭解民意、與在地溝通的重要管道；市府相當重視里長的聲音，更希望透過公開表揚優秀里長，將這些為民服務、積極奉獻的公益精神傳達給社會大眾，鼓勵大家擇善而從、見賢思齊，讓更多人發揮能力共同打拚，讓我們生活的這塊土地更加美好。