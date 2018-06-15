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廣編／《石器時代M》事前預約人數突破20萬

本報訊2018/06/15 17:37
▲《石器時代M》事前預約人數突破20萬。（圖／公關照片）
▲《石器時代M》事前預約人數突破20萬。（圖／公關照片）

網石公司(Netmarble Corporation)今(15日)宣布，旗下全新的MMORPG《石器時代M》目前已吸引了超過20萬名玩家參與事前預約活動，且預計於本月20日獨家於台港澳地區啟動刪檔封測。

《石器時代M》承襲了經典端遊IP《石器時代》，並透過3D高畫質重新演繹。遊戲不僅保留了經典的「回合制」戰鬥和充滿原作情懷的人物角色、場景，更增加如結婚、鬧洞房等趣味的社交元素，以及家族戰、莊園戰等大型團戰系統。期望在保留經典元素的同時，帶給玩家不同於以往的遊戲體驗。

《石器時代M》為了慶祝事前預約人數於短時間內突破20萬人，且封測即將展開，官方將加碼贈送所有參與事前預約的玩家豐富的遊戲內獎勵，其中包含能增加寵物忠誠度的巨大的忠誠度罐頭、貨幣貝殼10,000以及綁定鑽石350顆等，感謝玩家們的熱烈參與！

目前《石器時代M》事前預約活動獨家於台港澳地區持續進行中，參與事前預約活動的玩家將可獲得萌寵★3星烏力，且完成事前預約後，玩家每日將有1次孵化寵物的機會，有機會獲得超強稀有寵貝魯卡和瑪摩那斯。不僅如此，完成事前預約的玩家還可發送邀請連結邀請好友，當好友完成事前預約後，玩家將能額外獲得寵物孵化券！

「《石器時代M》為以經典IP《石器時代》全新打造的MMORPG手遊。」網石棒辣椒總經理林大鈞表示，「我們將在6月20日獨家於台港澳地區啟動刪檔封測，希望以這款跨世代的經典手遊鉅作，為大家帶來最原汁原味的感動和全新的遊戲體驗。」

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