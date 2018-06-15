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屏縣警友會理事長黃啓倫　慰勞潮州槍擊破案有功單位

記者陳宗傑／屏東報導2018/06/15 17:57
▲屏東縣警察之友會理事長黃啓倫(中)前往警察局慰勉辛勞之偵辦員警。（圖／屏東縣警局提供,2018.06.15）
▲屏東縣警察之友會理事長黃啓倫(中)前往警察局慰勉辛勞之偵辦員警。（圖／屏東縣警局提供,2018.06.15）

潮州鎮本月2日凌晨發生街頭聚衆鬥毆與槍擊命案事件，屏東縣警局刑警大隊、潮洲分局與刑事局南打中心立即聯合組成專案小組，在最短的時間內，即將一干嫌犯逮捕到案，穩定社會人心，有效壓制犯罪、打擊暴力、確保治安。屏東縣警察之友會理事長黃啓倫，今(15)日專程前往警察局慰勉辛勞之偵辦員警，不但激勵員警士氣，也讓員警備感溫馨。

黃啓倫理事長事業繁忙，平時熱心公益慈善工作，回饋鄉親大眾。尤其特別支持警政工作，除了每年在春節慰問員警外，對於員警執勤因公受傷，更即時予以慰問，為提升員警士氣，更利用警局各種機會，公開慰問獎勵破獲毒品、槍械有功人員。


▲屏東縣警察之友會理事長黃啓倫前往警察局慰勉辛勞之偵辦員警。（圖／屏東縣警局提供,2018.06.15）

黃啓倫表示，他見到警局傾全力調派各單位精英來辦這起案件，連續好幾日不眠不休的工作，才能在短短幾日內即偵破，並將犯嫌全部逮捕到案，所以特別到警局感謝及慰問破案有功的員警們。

江雅文局長會中代表屏東縣政府警察局，感謝黃理事長及警友會的支援協助，不但提振工作土氣，更讓員警能有無比的動能，為屏東的治安盡心盡力，更加努力維護社會治安，希望能與民眾共同為達成「安居樂業，幸福屏東」的目標而努力。
 

關鍵字警察節警友會潮州槍擊屏警
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