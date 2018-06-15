屏縣警友會理事長黃啓倫　慰勞潮州槍擊破案有功單位

潮州鎮本月2日凌晨發生街頭聚衆鬥毆與槍擊命案事件，屏東縣警局刑警大隊、潮洲分局與刑事局南打中心立即聯合組成專案小組，在最短的時間內，即將一干嫌犯逮捕到案，穩定社會人心，有效壓制犯罪、打擊暴力、確保治安。屏東縣警察之友會理事長黃啓倫，今(15)日專程前往警察局慰勉辛勞之偵辦員警，不但激勵員警士氣，也讓員警備感溫馨。

黃啓倫理事長事業繁忙，平時熱心公益慈善工作，回饋鄉親大眾。尤其特別支持警政工作，除了每年在春節慰問員警外，對於員警執勤因公受傷，更即時予以慰問，為提升員警士氣，更利用警局各種機會，公開慰問獎勵破獲毒品、槍械有功人員。