「粽」藝大集合 　無障礙之家「粽」星雲集

端午節又稱「粽子節」，粽子絕對是端午節不可或缺的重要元素，高雄市政府社會局無障礙之家特別在今(15)日於該家四樓禮堂舉辦「粽」藝大集合端午聯歡活動，現場擺設不同種類的粽子，有甜粽、冰粽、五穀粽、紫米粽與介護粽，讓心智障礙者體驗多元口味，一飽口福。憨兒們也充分展現創意及魅力，將粽子、龍舟等元素融入表演，炒熱現場氣氛，更獲得現場滿堂彩。
一踏進活動現場便能聞到香甜美味的的粽子香氣，除了擺設多元又美味可口的粽子外，更安排心智障礙者體驗包粽子樂趣，實際手拿粽藝，將糯米、香菇、蛋黃與花生等配料小心翼翼的包裹在一起，感受粽子美妙的製作過程。現場也邀請高雄市語言治療師公會特別製作「介護粽」，讓吞嚥困難的身心障礙者，在端午佳節也可以安全的享用粽子。理事長龔曉梅表示，為保障吞嚥困難者食的權利，特別將粽子打碎『重組』變為介護粽，並維持其色、香、味，讓吞嚥困難者也能享受『食』的樂趣。
無障礙之家主任陳桂英感謝長青歌舞藝術團與高雄市語言治療師公會的熱情參與，讓活動更加豐富及多元。也感謝興邦社區發展協會帶來各式種類的粽子，讓心智障礙者可以多元體驗。
陳桂英表示，社會參與是增加心智障礙朋友與社會大眾間的連結，不僅可讓社區更加認識心智障礙，更能增進彼此間的尊重與共融，無障礙之家將持續辦理促進身心障礙者共融的活動，也邀請社會大眾可一同響應參與。