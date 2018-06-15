「粽」藝大集合 　無障礙之家「粽」星雲集

端午節又稱「粽子節」，粽子絕對是端午節不可或缺的重要元素，高雄市政府社會局無障礙之家特別在今(15)日於該家四樓禮堂舉辦「粽」藝大集合端午聯歡活動，現場擺設不同種類的粽子，有甜粽、冰粽、五穀粽、紫米粽與介護粽，讓心智障礙者體驗多元口味，一飽口福。憨兒們也充分展現創意及魅力，將粽子、龍舟等元素融入表演，炒熱現場氣氛，更獲得現場滿堂彩。

一踏進活動現場便能聞到香甜美味的的粽子香氣，除了擺設多元又美味可口的粽子外，更安排心智障礙者體驗包粽子樂趣，實際手拿粽藝，將糯米、香菇、蛋黃與花生等配料小心翼翼的包裹在一起，感受粽子美妙的製作過程。現場也邀請高雄市語言治療師公會特別製作「介護粽」，讓吞嚥困難的身心障礙者，在端午佳節也可以安全的享用粽子。理事長龔曉梅表示，為保障吞嚥困難者食的權利，特別將粽子打碎『重組』變為介護粽，並維持其色、香、味，讓吞嚥困難者也能享受『食』的樂趣。