培養青年國際觀 僑委會號召志工赴海外僑校服務

僑委會指出，僑委會扮演媒合角色，號召21所國內大專院校、3個民間團體，超過280名志工組團赴東南亞僑校服務；服務地點含括菲律賓、越南、馬來西亞、泰國及緬甸等5個國家，共25所僑校與1個僑教組織。志工將於7月、8月間陸續出團，服務時間為一週到一個月不等。

高建智表示，青年政策是總統蔡英文相當重視的施政重點，台灣要在國際上維持競爭力，最重要的是培養青年國際視野，才能成為支持國家發展的生力軍。

他說，僑委會有感於東南亞大部分僑校因資源相對匱乏、環境較為困頓，因而訂定「輔助國內大專院校及民間團體赴東南亞僑校志願服務作業計畫」，鼓勵國內青年運用所學與專長協助推展東南亞僑教業務。

高建智表示，希望志工除專注僑校服務，也能多和僑界交流互動，了解僑胞在海外打拼的故事。

僑委會說，培訓講習由台灣世界青年志工協會祕書長鄧繼雄主講志願服務理念，並邀請國立台灣大學泰北服務隊分享海外志工的經驗。

僑委會表示，今年主動結合海外僑校及國內大專院校、民間組織，號召青年到海外僑校進行志工服務，服務範圍包括華語文教育、學校圖書館服務、資訊服務、文化教育及校務行政等。（編輯：郭萍英）1070615